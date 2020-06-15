Ahmet BEREKET : HIZLA BÜYÜYEN VE ÖNLENEMEYEN TEHLİKE. MİSYONERLİK FAALİYETLERİ!

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Bundan yaklaşık 6 sene kadar önce yazılı ve görsel basına taşıdığım Hızla büyüyen misyonerlik faaliyetleri ile alakalı olarak yaptığım çalışmalar bazılarını aşırı derecede rahatsız etmiş kendi yayın organları olan http://www.hristiyangazete.com sitesi üzerinden “Hristiyan gazete” adıyla yayın yapan gazete üzerinden ilk olarak 18.06.2013 tarihinde ”O gün için il başkanlığını yürüttüğüm BBP İzmir il başkanı Misyonerlik faaliyetleri adı altında ülkemizi bölmek için çalışma yapıyorlar” başlıklı haber ile daha sonrada haberin gazetede yer bulmasının ardından BBP’den sonra Yeni Asır ’da sitemizi ve misyonerleri hedef gösterdi başlıklı haber ile açık hedef gösterilmiştim.

O günden bugüne gelinen süreçte üzülerek gördük ki Misyonerlik faaliyetleri hız kesmeden aksine hızını artırarak devam ediyor. Vatikan merkezli Katolik misyonerler, Ortodoks misyonerler, Mardin merkezli Süryani misyonerler, Bahailer, Yahova Şahitleri ve benzerleri yapılar Ülkemizi bir baştan bir başa ahtapotun kolları gibi sarmış durumda. Özellikle Güney Kore, ABD, İngiltere, Yeni Zelanda, Avusturya, Almanya, İsveç ve Romanya uyruklu ‘Mesih inananları’ denen şahıslar tarafından yürütülen bu faaliyetler Adana, Edirne, İstanbul, Ankara, İzmir, Trabzon, Antalya, Hatay, Bursa ve Samsun gibi illerden yönlendiriliyor. Bu yapı faaliyetlerini anlatmak için kurdukları internet siteleri ile yazılı ve görsel basınları ile o kadar rahat çalışmaktadırlar ki örneğin, www.hristiyanforum.com, www.kutsalkitap.org gibi sitelere girip istediğin ildeki istediğin kiliseye ulaşabilmeniz mümkün. Misyonerler, Alfa adını verdikleri bir program ile İngilizce öğrenmek isteyenlere doğrudan Hıristiyanlık propagandası yapıyorlar. Senede bir ya da iki kez düzenlenen Alfa kursuna katılanlar arsından, Hıristiyanlığı benimseyenler için ev kiliseler oluşturuluyor. Ayrıca Türklere yönelik ev kiliselerde “Türk Ev Grubu” adı verilen bir çalışma yapmakta. Bu toplantılar çarşamba akşamları yapılmak olup Vaftiz aşamasına gelenler için Nisan ve Ekim aylarında “kilise kampları” düzenleniyor. Bu kamplara eskiler aileleriyle birlikte katılıyor ve yeniler üzerinde yoğun bir telkin ve ikna programı uyguluyorlar.

Tüm bu çalışmalara ilave olarak Gelir seviyesi yüksek semtlerde sinema, tiyatro, kafe ve benzer eğlence merkezlerinde misyonerlik faaliyetleri kapsamında film gösterileri yapılıyor. Bazı yayınevleri eliyle yurt genelinde Hıristiyanlık dinini tanıtıcı ve övücü kitap, kaset, broşür, CD, VCD dağıtımı yapılıyor. Ülke genelinde misyonerlik faaliyetleri kapsamında 300’den fazla kilise, çok sayıda kitapevi, 1 kütüphane, 6 dergi, onlarca vakıf, yayınevleri, 5 radyo, çok sayıda manastır, 7 gazete, onlarca dernek bulunduğu çeşitli defalar yayınlanan resmi raporlarda bildirilmiş durumda.

Tüm bu hatırlatmalardan sonra soru şu. Bizlerin sıradan vatandaşlar olarak ulaştığımız bu bilgileri devletimiz ilgili kurumları bilmiyorlar mı? Bu faaliyetler herkesin gözü önünde yapılırken yetkililerimiz nerede? Neden %99,9 Müslüman olan ülkemizde bu ve buna benzer faaliyetler bu kadar rahat bu kadar korkusuzca yapılır yapılmasına müsaade edilir. Tarih boyunca ecdat farklı dinlere her zaman hoş görü göstermişken amacımız ülkemizdeki farklı dinlere mensup Vatandaşlarımızı üzmek ya da kırmak değil. Ancak Dinimiz üzerinde oynanan bu çirkin oyuna da sadece hoş görü adına sessiz kalmakta mizacımıza ters düşmekte. Bu nedenle bir kere daha misyonerlik faaliyeti gibi faaliyetlere karışmamış sadece inandıkları inançları gereği istedikleri ibadethaneye giden buralarda görev yapan samimi vatandaşlarımız ayrılarak Misyonerlik faaliyeti gibi faaliyetler ile Ülkemizin birlik ve bütünlüğünü tehlikeye düşüren davranış içinde olan yapılar ile ilgili gereğini yapma hususunda bir kere daha yetkilileri göreve davet ediyorum.

Selam sevgi ve saygılarımla

“Aksaçlılar” oluşumu adına

Ahmet BEREKET