AKP’li Markar Esayan: Ayasofya’nın ibadete açılmasına kimse engel olamaz

AKP Tanıtım ve Medya Başkan Yardımcısı ve AKP İstanbul Milletvekili Markar Esayan, Ayasofya tartışmasına beklenen bir çıkışla katıldı.

Esayan, Akşam gazetesindeki köşesinde konuyla ilgili, “Ayasofya İstanbul’dadır” başlıklı bir yazı kaleme aldı.

Tartışmanın “siyasi” olduğu yönündeki eleştirilere yanıt veren Esayan, “Açıkçası insana/hayata dair olup da siyasi olmayan hiçbir şey yoktur. Bu tür ezber bozucu hamleler güçsüzken değil, güçlüyken yapılır. Zayıfsanız size o adımları zaten attırmazlar. Sorarım size, bugün Ayasofya ibadete açılsa, bu konuda Türkiye’ye kim ne diyebilir, kim nasıl engel olabilir? O zaman tartışma bitmiştir.” ifadelerini kullandı.

https://gazetemanifesto.com/2020/akpli-markar-esayan-ayasofyanin-ibadete-acilmasina-kimse-engel-olamaz-364376/