Saadet’ten Ayasofya açıklaması: Abdestimizi aldık bekliyoruz

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İstanbul’un fethinden sonra kiliseden camiye dönüştürülen, 1934’ten beri müze statüsünde olan Ayasofya’yla ilgili son kararı Danıştay verecek… Tarihi yapının ibadete açılıp açılmayacağı merak konusu olurken Saadet Partisi İstanbul İl Başkanı Abdullah Sevim dikkat çekici bir açıklamada bulundu. Sevim, ”Ayasofya açılsın da kim açarsa açsın! Abdestimizi aldık bekliyoruz. İlk namazı da Cumhurbaşkanı Erdoğan kıldırsın” dedi.

Saadet Partisi İstanbul İl Başkanı Dr. Abdullah Sevim, son dönemde yaşanan Ayasofya’nın camiye dönüştürülmesi tartışmalarına dair açıklamalarda bulundu. Sevim, sosyal medya hesaplarında yayınladığı mesajında şu ifadelere yer verdi:

”SAF TUTACAĞIMIZ GÜNLERİ HEYECANLA BEKLİYORUM”

* Günlerdir her platformda Sultan Fatih’in emaneti Ayasofya Camii’nin yeniden ibadete açılması tartışılıyor. Birkaç fütursuz ses dışında hemen herkesin Ayasofya’nın cami olarak ibadete açılması üzerinde uzlaştığını görüyoruz.

* Her daim bunun için mücadele etmiş, kampanyalar, organizasyonlar yaparak bu ruhu diri tutmuş bir hareketin mensubu olarak süreci sonuna kadar destekliyor, Ayasofya Camii’nde saf tutacağımız günleri heyecanla bekliyorum.

* Hemen hemen bütün partilerin ve aziz milletimizin üzerinde hemfikir olduğu bu mesele hakkında artık kaybedilecek tek bir saniye dahi yok!

* Danıştay kararını beklemeye gerek de yok! İster TBMM eliyle, isterse Bakanlar Kurulu kararıyla olsun bu süreç olumlu bir şekilde sona erdirilmeli. Siyaset üstü bu mesele kısır siyasi çekişmelere alet edilmemeli.

”İLK NAMAZI DA ERDOĞAN KILDIRSIN”

* 17 yıldır Ayasofya’nın ibadete açılması ile ilgili tek bir müsbet adım atmak şöyle dursun, kültürel çalışma adı altında hristiyan teolojisinde serafim olarak tabir edilen, melek tasvirlerinden birinin mozaik yüzünü ortaya çıkarmakla övünen iktidar, artık vicdanlara kulak vermeli, hamaset yerine somut adımlar atmalı.

* Buradan çağrıda bulunuyorum. Ayasofya açılsın da kim açarsa açsın! Ayasofya açılsın da neden açılırsa açılsın. Abdestimizi aldık bekliyoruz. Buyursun ilk namazı da Cumhurbaşkanı Erdoğan kıldırsın.

https://www.sozcu.com.tr/2020/gundem/saadetten-ayasofya-aciklamasi-abdestimizi-aldik-bekliyoruz-5872374/