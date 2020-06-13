Bitmeyen kiliseden, bitmeyen trene

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Murat KUTER

Bitmeyen bir kilise…

La Sagrada Familia (Kutsal Aile), İspanya‘nın Barselona şehrinde bulunan ve modern mimarinin öncülerinden sayılan Antoni Gaudi‘nin 1883 yılında devraldığı fakat 1926 yılında bir tramvayın altında kalarak ölmesi sonucu yarım kalan bir bazilikadır. Yapımı halen devam etmektedir. Barselona‘da turist rehberlerinin sizi götüreceği ilk yerdir.

Bitmeyen bir senfoni…

1828‘de ölen Alman besteci Franz Schubert, 6 yıl boyunca yıl uğraştığı rahatsızlanınca bitirmesi için bir arkadaşına emanet ettiği “Bitmemiş Senfonisi”ni hala bitmedi. Hatta bu konu ile ilgili bir telefon firması yapay zeka ile senfoniyi bitirmeye çalıştı. Ayrıca Cambridge‘den Prof. Robin Holloway de bu konu ile uğraştı ama o da bitiremedi.

Bitmeyen bir tren…

Yıl 1991. DYP ve SHP iktidarı. Bir Bursa milletvekili, Bursa‘ya tren yolunun yapılacağını söylüyor.

Yıl 1997, 19 Ocak…

Dönemin CHP‘lisi Kemal Demirel, Harmancık ile Dursunbey arasındaki Gökçedağ‘da bir basın toplantısı düzenleyerek, tren konusunu gündeme getirir.

Aradan yıllar geçer. Milletvekili olur. Bursa-Bilecik arasını dört günde yürür. Yine bu konuyu gündeme getirir.

Daha sonra rahatsız olmasına rağmen Bandırma‘dan, Bursa‘ya yürür.

Yıl 2012, 24 Aralık…

Geçit‘te dönemin Başbakan Yardımcısı Bülent Arınç, dönemin Ulaştırma Bakanı Binali Yıldırım ve dönemin Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Faruk Çelik(O dönem Şanlıurfa Milletvekiliydi)birlikte temel atarlar ve 2016‘ya Bursa‘ya tren seferlerinin başlayacağını söylerler.

Yıl 2020, 11 Haziran 2020 perşembe günü internet ve ardından gazetelere düşen haber şöyleydi:

“AK Parti Bursa Milletvekili Hakan Çavuşoğlu ve beraberinde Bursa milletvekilleri Refik Özen, Mustafa Esgin, Emine Yavuz Gözgeç, Ahmet Kılıç, Osman Mesten, Zafer Işık, Müfit Aydın, Vildan Yılmaz Gürel ve Atilla Ödünç geçtiğimiz günlerde göreve gelen Ulaştırma Haberleşme ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu’nu Bakanlığında ziyaret ederek bir toplantı gerçekleştirdi.

Bursa kamuoyunun yakından takip ettiği Ankara-Bursa Yüksek Hızlı Tren projesinin de masaya yatırıldığı görüşmede Bakan Karaismailoğlu milletvekillerine, projenin hızlandırılacağını söyledi. Bakan olarak göreve başlarken Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın kendisine söz konusu projenin hızlandırılmasını ve bir an önce tamamlanması talimatını verdiğini ifade eden Karaismailoğlu, bunun üzerine yüksek hızlı tren ihalesini Temmuz ayına yetiştirmeye çalıştıklarını belirtti. Bakan Karaismailoğlu, 11 Milyar TL tutarındaki projenin her hal ve şartta 2023 yılında tamamlanmış olacağını söyledi.”

İŞİN GERÇEĞİ

Bu kronolojik akışa baktığınızda işin bitmemesindeki temel sorunun kaynağının Turizm Bakanları‘nın olduğunu görürsünüz.

Çünkü 1991‘den beri görev yapan bakanlar, Bitmeyen Kilise ve Bitmeyen Senfoni‘nin popülerliğine eş değer biz de bir şey yaratalım, deyip “Bitmeyen Treni” yaratmışlardır.

Kısa bir süre sonra Geçit‘teki 3 bakanlı temel atılan yer, Bursa‘nın simgesi olacak ve en popüler turistik yerimiz haline gelecektir.

Bu bölüm işin ironisi oldu…

SONSÖZ

Bir hızlı tren sistemi içinde 3 aşama bulunur. İlki altyapısıdır. Tüneller, viyadükler ve diğerleri. İkincisi üst yapıdır. Burada tren raylarının konulacağı, ray döşeme sistemi oluşturulur. Üçüncü aşamada ise elektromekanik sistem yapılır.

…

Bakın işin gerçeği şudur. Bursa-Yenişehir arasına 16 km’lik tünel yapılacaktır. Yenişehir-Bilecik arasında ise 17 km’lik parça parça tünel işi vardır. İlk aşamada Bursa-Yenişehir bitirilmeye çalışılmaktadır. Ama orada daha 8 km’lik tünel işi vardır.

Bu sadece tünel bilgileridir. Tünelin dışında da yapılacak birçok iş vardır. Eğer bir sorun çıkmaz ise (çökme veya su çıkması gibi) günde ancak tüneller 4 metre ilerleyebilmektedir.

Ben hesabı size bırakıyorum.

Ama benim anladığım kadarıyla 2023‘te Bursa‘ya trenin gelmesi bana göre hayal ötesidir. İnşallah yanılan ben olurum da bu satırlar için, herkesten ve yetkililerden özür dilerim.

http://www.bursahakimiyet.com.tr/yazarlar/murat-kuter-28/bitmeyen-kiliseden-bitmeyen-trene-16209.html