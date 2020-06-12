Yunan halkı Ayasofya’nın camiye dönüştürülmesi ile ilgili ne düşünüyor?

***Metinde yer alan görüşler yazar(lar)ına ait olup, HyeTert’in görüşlerini yansıtmak zorunda değildir.***

İstanbul’un tarihine asırlardır tanıklık eden Ayasofya’nın müzeden camiye dönüştürülmesi planlarını Yunan halkına sorduk.

Bizans döneminde Doğu Ortodoks kilisesi olarak, iki Yunan bilim insanı tarafından tasarlanıp inşa edilen Ayasofya, Hristiyan alemi için de önemli yapılardan biri. Yunan halkı, İstanbul’un fethiyle cami olan, şimdi ise müze olarak kullanılan Ayasofya’nın Müslümanların ibadetine açılması ile ilgili planlara tepkili.

Gelişmelerden rahatsız olduğunu söyleyen bir Yunan, Ayasofya’nın Rumların bir sembolü olduğunu ve camiye dönüştürülmesini Yunanlara karşı işgal olarak yorumladı: “Nasılsa öyle kalmalı yani Hristiyanlığın bir simgesi olarak bırakılmalı, camiye dönüştürülmemeli. Müze olabilir ama cami olamaz. Ayasofya’nın mirasına saygısızlık olur.”

Türkiye’de hemen hemen her yeri ziyaret ettiğini söyleyen diğer bir Yunan ise, “Ayasofya’yı da ziyaret ettim. Bence cami olmamalı. Erdoğan’ın istediği doğru bir istek değil. Çok büyük bir hata.” dedi.

Söz konusu planları doğru bulmadığını belirten bir Yunan kadın, “Helenizm adına kabul edilir bir durum değil. Yunanlar orada zulüm gördü, bence bir şeyler yapılmalı. Erdoğan’ın kanatları kesilmeli çünkü bir çok konuda kibirli davranıyor.” şeklinde konuştu.

Bu kararı onaylayabilecek tek bir Yunanın bile olmayacağını söyleyen diğer bir kadınsa, Cumhurbaşkanının, Ayasofya için “Yunanistan’dan izin almamıza gerek yok” yorumuna, “İstediğini diyebilir, asıl mesele Yunanların ne yapacağı?” diyerek tepki gösterdi.

Mikrofon uzattığımız Yunanlardan biri, “Öncelikle orası bir Dünya Mirası, doğru bulmuyorum, eğer camiye dönüştürülürse de benim için insan hakları ihlali demektir.” derken bir başkası ise “Hem ülkemize hem de Ortodoks alemine saygıdan ötürü yapılmaması en iyisi ama Erdoğan’dan nası bir saygı bekleyebiliriz ki?” sözleriyle düşüncelerini ifade etti.

https://tr.euronews.com/2020/06/12/yunan-halk-ayasofya-n-n-camiye-donusturulmesi-ile-ilgili-ne-dusunuyor