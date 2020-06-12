Türk İktisatçısı Dani Rodrik’e, İspanya’dan Asturias Prensesi Ödülü

2020 yılı İspanya Asturias Prensesi Sosyal Bilimler Ödülü, Harvard Üniversitesi Öğretim Üyesi Türk İktisatçı Dani Rodrik’e layık görüldü.

İspanyol tarihçi ve iktisatçı Carmen Iglesias Cano’nun başkanlık ettiği ve sosyal bilimler dünyasından temsilcilerin oluşturduğu jürinin açıklamasına göre, Rodrik, uluslararası ekonomik ilişkilerin küreselleşmesi dinamiğinin ayrıntılı analizine, ekonomik sistemin işleyişini iyileştirmeye ve bu sistemin toplumun ihtiyaçlarına daha duyarlı hale getirilmesine katkılarından dolayı ödüle layık görüldü.

Ödül Jürisi açıklamasında, Rodrik’in analizlerinin özellikle tüm dünyayı etkileyen COVID-19 salgınında, küreselleşmeyi yönetmek konusunda son derece geçerli olduğunu savunarak şunları belirtti: “Artan küresel yönetim açığının ve kamu malları üretme ihtiyacının daha belirgin hale geldiği bir noktada (ki halihazırdaki salgın bunu ortaya koymaktadır), Dani Rodrik’in çalışmaları uluslararası ilişkilerin analizi ve çok taraflı kurumların güçlendirilmesi için temel araçlar sunmaktadır.”

Rodrik’in çalışmasının, sadece uluslararası ekonomi hakkındaki bilginin genişlemesine değil, aynı zamanda toplumsal barış ile uyumlu olmasına ve yoksulluk ve eşitsizliğin azalmasına da katkıda bulunduğu ifade ediliyor.