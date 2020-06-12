Moskova’dan büyük bir uzmanlar ekibi Ermenistan’a geliyor

Ermeni ünlü doktor Vahe Ter-Minasyan Facebook sayfasında paylaşımda bulunarak Rusya’nın beşkenti Moskova’dan büyük bir uzmanlar ekibinin Ermenistan’a geleceğini duyurdu.

Yaptığı paylaşımda Ter-Minasyan “Dün akşam geç saatlerinde Moskova’nın Pavlovskaya hastanesinin Başhekimi Giorgi Melkonyan’ın çağrısına uyarak büyük sayıda Ermeni ve Rusyalı uzmanlar ekip oluşturup Ermenistan’a gelmek için gönüllü olarak kaydedildiklerini öğrendim. Ekipte koronavirüse karşı mücadelede büyük tecrübeleri olan uzmanlar yer alacak. İşte insani değerler, vatanseverlik ve arkadaşseverlik dediğimiz anlayışların göstergesidir bu. Bu değerlerle yaşamalı ve nesillere örnek olmalıyız” ifadelerine yer verdi.

Vahe Ter-Minasyan’ın paylaştığı bilgilere göre Rusya’dan gelen doktorlar birkaç gün sonra Ermenistan’ın başkenti Yerevan’da olacaklar.

https://www.ermenihaber.am/tr/news/2020/06/12/Rusya-Ermenistan-koronavirüs/185635