Küstah sunucunun Türkiye’ye hakareti Lübnan sokaklarını karıştırdı |Video

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Ermeni asıllı bir TV sunucusunun Türkiye aleyhinde Başkan Erdoğan ve Osmanlı’ya yönelik hakaretleri sonrası Lübnan’da Türkiye’yi destek veren halk sokaklara döküldü. TV binasının önüne gelen Lübnan halkı Başkan Erdoğan için destek tezahüratları yaptı. Yaşanan olaydan korkan TV yetkilileri askeri güçlere haber verdi ve ordu skandal yayınını yapan TV kanalını güvenlik çemberine aldı. Peki Lübnan’da ne yapılmak isteniyor? Osmanlı ile ilgili bu bilinçli propagandaların amacı ne? Gazeteci Mustafa Özcan ve Anadolu Ajansı Lübnan Temsilcisi Mahmut Geldi son gelişmeleri A Haber canlı yayınında değerlendirdi.

Ermeni asıllı bir TV sunucusunun Türkiye aleyhinde Başkan Erdoğan ve Osmanlı’ya yönelik hakaretleri sonrası Lübnan’da Türkiye’yi destek veren halk sokaklara döküldü. TV binasının önüne gelen Lübnan halkı Başkan Erdoğan için destek tezahüratları yaptı. Yaşanan olaydan korkan TV yetkilileri askeri güçlere haber verdi ve ordu skandal yayınını yapan TV kanalını güvenlik çemberine aldı. Peki Lübnan’da ne yapılmak isteniyor? Osmanlı ile ilgili bu bilinçli propagandaların amacı ne? Gazeteci Mustafa Özcan ve Anadolu Ajansı Lübnan Temsilcisi Mahmut Geldi son gelişmeleri A Haber canlı yayınında değerlendirdi.

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https://www.ahaber.com.tr/video/gundem-videolari/kustah-sunucunun-turkiyeye-hakareti-lubnan-sokaklarini-karistirdi-video