‘Korona kapmak istiyorum’ diyen Ukrayna Devlet Başkanı Zelenski’nin eşi enfekte oldu

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Ermenistan Sağlık Bakanı Arsen Torosyan brifing sırasında 13 Haziran tarihinde özel uçuşla Fransa’dan Ermenistan’a 10 doktorun geleceğini duyurdu.

Bunun dışında Litvanya Hükümeti de destek vermeye hazır olduğunu dile getirmiş ve Litvanyalı doktorlar ekibi muhtemelen önümüzdeki hafta Ermenistan’da olur.

Arsen Torosyan açıklamada “Rusya Federasyonundan da yaklaşık 50 doktor da kendi arzusuyla Ermenistan’a gelip birkaç hafta çalışacak. Muhtemelen Polonya veya İsrail’den de büyük tecrübesi olan bir ekip gelir” ifadelerine yer verdi.

Bununla ilgili ayrıntıların Dünya Sağlık Örgütüyle belirlenmesi gerektiğini ifade eden Torosyan şu an daha sürelerle ilgili bir netşemenin olmadığını açıkladı.

14 Mayıs tarihinde özel askeri uçakla Litvanya’dan Ermenistan’a 10.600 adet yüz koruyucu siperlik getirilmişti. Bunlardan 3000 tanesi sağlık görevlileri için, 7600 tanesi ise açık havada ve tıbbi olmayan hizmette bulunan başka uzmanlar için öngörülmüştü.

https://www.ermenihaber.am/tr/news/2020/06/12/Ermenistan-Sağlık-Bakanı-Fransa/185643