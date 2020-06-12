Hrant Dink Vakfı’na tehdide 26 yıl hapis istemi

Hrant Dink Vakfı’na tehdit soruşturmasında iddianame hazırlandı. Hüseyin A. hakkında tehdit suçundan 26 yıl 3 aya kadar, Ersin Başkan hakkında ise 8 yıl 9 aya kadar hapis cezası istendi
Uluslararası Hrant Dink Vakfı’na elektronik posta yoluyla tehdit ettikleri iddiasıyla tutuklanan şüpheliler Hüseyin A. ve Ersin Başkan hakkında “Zincirleme şekilde imzasız mektupla veya özel işaretlerle tehdit” suçundan iddianame düzenlendi.
Şüphelilerden Hüseyin A.’nın üç kez tehdit olayı gerçekleştirdiği gerekçesiyle 7,5 yıldan 26 yıl 3 aya kadar hapsi istenirken, Ersin Başkan’ın e-posta ile bir kez tehdit eylemi gerçekleştirmesi nedeniyle 2,5 yıldan 8 yıl 9 aya kadar hapsi talep edildi. Şüpheliler, İstanbul Asliye Ceza Mahkemesi’nde hakim karşısına çıkacak.
https://www.birgun.net/haber/hrant-dink-vakfi-na-tehdide-26-yil-hapis-istemi-304336?__cf_chl_captcha_tk__=c0ccf11fe838b5efe4211b1d353fa64114ead5e8-1591963752-0-AULVNzIFG93KUbL-EVZw5s_fnJ_gSk4CpghV3H27uw04–Xj4xqeH3XCy-oVBISanh7YwwjSLo30hhw53vrWssVjfbDGA7C4jHo1UraGzSkycaSTxOZZULbnNVyjxRP6pzq7zk5jlJ1RGJX3UK4YmiIOksSOhwB9IVXN6ctthKSalCf_ekbKS6pJ1wlQn5Oz-vjXRSNAL7e6gw6XGRe9YgFVqhiWnpuR-Ov7Jvryq1-iJps1sjq7b8079DUZYuLbIBVfTj-hGCFe7e6naVO2h9aEKCbocX2bc2k4Do4CJlYGFEvVuwWE6R-IXYaEqX0XlYNVo2upK9ba90s39iJGW3mjy_hbRsYZA5b1rT54YIX_dSGizk7wIV1McUYBVSOuReEbeYLVKYdfCJ26z1D_vxeOcHpRCJsA2u01FUFNgr5E3XskaWT704k9uxg2SiwgS1-k0qZ9Np8_8i4D3JfE8TqvUJSRUYAuu0NdUlUSn0WJT3j0nt251vJQdYltIUY88pldFC9VsO75h6qvCJaJlKRcz9YYckXAOg2wv-hwieutVG28FDiiLXAR01JJs_dgjglPZIQpsIBZSZNek0zPH6UKZnAFFe4kxg25Eczr84j28u_9UuLfyQxMG2zCby9eXg
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