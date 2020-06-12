HDP’li Paylan’dan Ziya Selçuk’a Hristiyan çocuklar sorusu

HDP Diyarbakır Milletvekili Paylan, Mersin Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından ilköğretim VI. sınıflara uygulanan, Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Genel Tarama Testi’ndeki soruyu Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk’a, “Hristiyan çocuklar, bu soruya maruz kaldıklarında sizce ne hissetmişlerdir” diye sordu.

Medyafaresi.com Ankara

HDP Diyarbakır Milletvekili Mersin Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından ilköğretim VI. sınıflara uygulanan, Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Genel Tarama Testinde, ailesiyle İtalya’ya tatile giden Meryem’in yükseler çan sesleri üzerine ‘Bizim dinimizde namaza davet çağrısı ne kadar da huzur veriyor’ sözleri ve soruyu Meclis gündemine taşıdı. Paylan, Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk’a, “Hristiyan çocuklar, bu soruya maruz kaldıklarında sizce ne hissetmişlerdir” diye sordu.

Paylan’ın açıklaması ve önergesi şöyle:

Sosyal medyada tepkilere neden olan bu soruya göre; Meryem ile ailesi İtalya’ya tatile gitmiş ve bir Pazar günü kiliselerden yükselen çan seslerini duymuş ve bunun üzerine Meryem “Bizim dinimizde namaza davet çağrısı ne kadar da huzur veriyor” diye düşünmüştür.

Soruda, ‘çan sesi’ ile ‘ezan’ kıyaslanarak çan sesi olumsuzlanmaktadır. Çan sesinin huzursuz ettiği fikrinin ilköğretim çağındaki öğrencilerine verilmesi kabul edilebilir değildir.

Milli Eğitim Bakanı’na soruyoruz: “Kiliselerimize nefret saldırıları yapanlar, bu gibi ayrımcı eğitimle yetiştirilmiş çocuklarımız değil midir?”

Mersin Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından ilköğretim VI. sınıflara uygulanan, Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Genel Tarama Testi’nde sorulan beşinci soru, çocuklarımıza Hristiyanlık inancını hor göstermektedir.

Sosyal medyada tepkilere neden olan bu soruya göre; Meryem ile ailesi İtalya’ya tatile gitmiş ve bir Pazar günü kiliselerden yükselen çan seslerini duymuş ve bunun üzerine Meryem “Bizim dinimizde namaza davet çağrısı ne kadar da huzur veriyor” diye düşünmüştür.

Soruda, ‘çan sesi’ ile ‘ezan’ kıyaslanarak çan sesi olumsuzlanmaktadır. Çan sesinin huzursuz ettiği fikrinin ilköğretim çağındaki öğrencilerine verilmesi kabul edilebilir değildir.

Bu bağlamda,

1. Hristiyan inancını hor gösteren bu test hakkında soruşturma başlatmayı düşünüyor musunuz?

2. Kiliselerimize nefret saldırıları yapanlar, bu gibi ayrımcı eğitimle yetiştirilmiş çocuklarımız değil midir?

3. Mersin’de yaşayan Hristiyan çocuklar bu soruya maruz kaldıklarında sizce ne hissetmişlerdir?

4. Eğitimcilerde ve eğitim sisteminde hakim olan ayrımcı anlayışı değiştirmek için ne yapacaksınız?

https://www.medyafaresi.com/haber/hdpli-paylandan-ziya-selcuka-hristiyan-cocuklar-sorusu/942535