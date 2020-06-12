Ayasofya’nın müzeye dönüştürülmesi

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Zafer ÇAM

Ayasofya siyasetin gündemine yeniden geldi.

Ayasofya cami olsun mu?

Ayasofya önce neydi beş yüz yıldır cami değil miydi?

Neden cami vasfında müzeye dönüştürüldü.

Batı devletlerine verilen bir söz mü vardı.

Bunu soran yok.

İstanbul’un fethinin sembolü olarak cami yapılan ve beş yüz yıl hizmet veren Ayasofya, yeni rejimin, iktidarları tarafında 1934 yılında çıkan bir kararname ile müze statüsüne dönüştürülmüş.

CHP’nin tek parti ile Türkiye’yi yönettiği dönemdeki Türkçe ezan uygulaması, birçok camilerin kapısına kilit vurulması gibi, Ayasofya’nın müzeye çevrilmesi de, milleti ziyadesiyle üzmüş ve bu hissiyatı öne alarak siyaset yapan her parti ve siyasetçiye bir malzeme olmuş.

Her seçilen iktidar Ayasofya’yı bir türlü ibadete açamamış.

Ayasofya Hristiyan âleminin merkezi olan İstanbul’un fethedilmeden önce simgesi…

İstanbul ne zaman fethedil, o günden sonra Ayasofya Hristiyanların ibadethanesinden çıktı.

Müslümanların ibadet ettiği camiye dönüştü.

Allah’ı üçleyen İsevilerin elinde Allah’ı birleyen Müslümanlara geçti.

Ayasofya İsevilerin İstanbul da simgesi olmuştu.

Daha sonra Müslümanlar Ayasofya’yı cami olarak ibadete açtıktan sonra simgeleri oldu.

Çünkü Ayasofya Müslüman Türklerin vazgeçilmezlerinden olmuştu.

İstanbul’da Ayasofya’dan daha büyük daha gösterişli o kadar cami olsa da.

Ayasofya’nın önemi Müslüman dünyasın da bir başka.

Son günlerde muhalefetin dindarlığı tuttu.

İktidarın dindarlığında şüpheleri olduğundan mı?

Ne yapsın muhalefet iktidarın bir yüzü batıya, bir yüzü doğuya bakıyor.

Ne batı yüzünde uzaklaşıyorlar, ne doğuya tam bağlanıyorlar.

İktidarın gel gitlerine şahit olan muhalefet iktidara gol atmaya çalışıyor.

İktidar bu golü yer mi?

İktidar ne batıyı küstürür ne de Türkiyeli Müslümanları bir formül bulur.

On sekiz yıldır böyle yürümüyor mu?

Türkiye’de iktidar olmanız için kültür İslamcılarının önünde geçeceksiniz.

İktidara yürüyen merdivenleri başında Müslümanların sembolleri var.

Ülkede kim iktidar olduysa her zaman İslam’ın motiflerini kulandılar.

Kulandılar derken ülkede içi boşaltılmış İslam yaşanıyor.

İktidarın, muhalefetin daraldığı yerde hemen İslam devreye alınıyor.

Bugün İYİ Parti bu işin öncüsü olmuş durumda.

Dindar görünmeye çalışıyorlar.

İnsanlar dinden soğuyor, örtülü yarı açık geziyor, kadın cinayetleri bitmiyor, yolsuzluk haksızlık kol geziyor.

Yahu ahlak yok olmuş, adalet unutulmuş, haklı, haksız bir olmuş siz Ayasofya’yı ibadete açmaya çalışıyorsunuz.

Bırakın kabuk bağlamış yaraları tekrar kaşımaya.

Asıl olan işlerinize önem verin.

Önce tevhidi bir Müslüman olun, sonrası kolay. Ayasofya’yı da açarsınız, Sultan Ahmet’te de namazınızı da kılarsınız.

Türkiye bir yandan modernleşiyor öte yandan dindarlaşıyor mu?

Bu tablo Türkiye’yi tarif eden en iyi tablo değil mi?

https://www.anadolugazete.com.tr/ayasofyanin-muzeye-donusturulmesi-3645yy.htm