Osmanlı’nın Ermeni ressamları Ankara’da…

Osmanlı’nın Ermeni Ressamları ,Armenian Painters In The Ottoman Empire Sergisi 12 Haziran – 30 Ağustos tarihleri arasında Canvas Art Gallery Ankara’da.

Osmanlı resim sanatı en kuvvetli anlatımına Ermeni ressamlar ile kavuşmuştur. Osmanlı Devleti’nde devlet kademelerinde önemli noktalara gelen Ermeniler, mimari ve resim gibi sanat dallarında da imparatorluk bünyesinde bugüne dahi damgasını vuran eserlere imza atmışlardır. Saray süslemelerinden tiyatro dekorlarına, Boğaziçi sahilindeki görkemli yapılardan, ilk meclisin vekil kimliklerini hazırlamalarına kadar pek çok yaratıcılık ve ustalık gerektiren işler ile meşgul olmuşlardır.

Türk resim sanatındaki dönüm noktası ise Ermeni ressamlar ile mümkün olabilmiştir. Tuval üzeri yağlı boya tekniğini Osmanlı resim sanatına getirerek Batılı anlamda ilk resim çalışmalarını yapanlar Ermeni ressamlardır.

Koleksiyoner Atılgan Bayar’ın, kızı Şiraz Bengi Bayar adına topladığı büyük koleksiyon, ocak ayındaki İstanbul sergisinden sonra Ankara’da toplu halde ilk kez sanatseverlerin ziyaretine sunuyor.

A. Karagözyan, A. Mildciyan, Amberyan, Apazliyan, Aşod Zoryan, Azaryan, B. Papazyan, Bogosyan, Boşnakyan, David Çıracıyan, Demirciyan, Dork Zakaryan, Garabet Yazmacıyan, Jak İhmalyan, K. Beyazyan, Kandciyan, Kavafyan, Maide Arel, Mari Kıbrisliyan, Mari Papazyan, Mıgırdiç Civanyan, Mihran Mardigyan, Miskciyan, Nakkaşyan, Ohannes Onnik Kürkcüyan, Onnig Atamyan, Petro Keşişyan, Püzant Gocamanyan, Seropyan, Simon Yazıcıyan, Terlemezyan, Terziyan, Şimşidyan, Vart Hazeryan, Yazmacıyan, Yeghya İmirzeyan, Zakaryan gibi ressamlarının başyapıt niteliğindeki eserlerinin yer aldığı koleksiyon dünyada bilinen en geniş Osmalı Ermeni Ressamları koleksiyonlarından biri olarak tanınıyor.

Serginin en ilgi çekici eserleri ise Samatyalı Simon Yazıcıyan’ın hiç bilinmeyen “Falcı Kadın” isimli 90×100 cm ölçülerindeki 1882 tarihli tablosu ve Trabzonlu Puzant Gocamanyan’ın eşekleri.

Türk Resim Sanatı’nın atası olarak kabul edilen Osmanlı Ermeni Resmi’nin bu bütüncül sergisi, İstanbul ve Ankara ardından Paris, Nice, Los Angeles, Washington ve New York’dan oluşan bir turneye çıkacak.

https://www.superhaber.tv/osmanlinin-ermeni-ressamlari-ankarada-haber-281361