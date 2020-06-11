Halk Ayasofya Tartışmalarına Nasıl Bakıyor?

Ayasofya’nın cami olarak hizmet vermesi tartışmaları kamuoyundaki gündemini koruyor. En son İYİ Parti’nin Ayasofya’nın yeniden ibadete açılması ile ilgili grup önerisi AK Parti tarafından reddedildi. AK Parti Grup Başkanvekili Mehmet Muş, verdikleri ret oyuyla ilgili “İbadete açılması önerisine şimdi ret veriyoruz ama Temmuz’da gerekli adımlar atılacak” diye konuştu.

Peki halk Ayasofya’nın ibadete açılması konusunda ne düşünüyor? VOA Türkçe İstanbullular’a bu soruyu sordu.

Sultanahmet’e gezmeye gelen Erol Pakça, Ayasofya’nın cami olarak kullanılacağını düşünmediğini ifade etti.

Pakça, “Bu tartışma hep oldu, hep de olmaya devam edecek. Cami yapmaya çalışılır ama ben tekrar camiye döndürülmesine ihtimal vermiyorum” dedi.

Özel bir şirkette çalışan Hilmi Çelik, “Burası bizim değerimiz. Bence cami olarak açılmasında bir mahsur yok. Dünyada buna benzer değişik örnekler de var. Problem yapılacak bir şey değil. Biz nasıl ki Van’daki Akdamar Kilisesi’ni açıyorsak, burada da bunun açılmasına aynı iyi niyetle bakılması lazım. Toplumda da zaten bu yönde bir beklenti var” şeklinde konuştu.

Sultanahmet semtinde turizm işiyle uğraşan Necati Ayıtgın ise Ayosafya’nın müze olarak kullanılması gerektiği görüşünde:

“Yabancı misafirlerin çoğu Ayasofya’yı ziyaret etmek için geliyor. Önce diğer camileri dolduralım ondan sonra bunu düşünelim. Bu bir hak mıdır, evet haktır ama bunu egemenlikle bağdaştırmanın çok mantıklı olduğunu düşünmüyorum. Burası bizim zaten, dünya mirası bir yer. Sonuçta müze olarak kalmasının daha uygun olacağını düşünüyorum. Ayrıca Ayasofya’nın namaz kılınan mescidi var. Namaz kılmak isteyen yine orada kılsın. Aynı şekilde ezan da okunuyor. Bence bunu çok fazla politika gündemine sokmanın bir anlamı yok.”

Abdullah Tolunay, Ayasofya’nın cami olmasını istediğini ifade ederken, “Bir defa müze olarak gezdim. Kazasız, belasız olacaksa, hiç baş ağrısı yaratmayacaksa cami olmasını isterim” dedi.

Ailesiyle Sultanahmet semtini ziyarete gelen Taner Özgün, Ayasofya’nın cami olarak hizmet vermesi durumunda daha çok yıpranacağını savunuyor.

Özgün, “Sağı, solu, önü, arkası zaten cami. Hıristiyanlar’a inat yapar gibi illa orayı da cami yapmaya gerek yok. Bu güzel eseri 500 yıl daha ileriye taşıyalım. Ayasofya’yı cami yaparsanız 30 sene dayanmaz, tahrip olur. Çünkü dışından da belli olduğu gibi bina zaten yaşını almış.

Mustafa Atıgan ise, “Cami olarak faaliyete geçmesi ben ve ülkem adına güzel bir şey. Sonuçta bizler Türkiye Cumhuriyeti vatandaşıyız” şeklinde konuştu.

Özden Aykırı, Sultanahmet Camii’nin yeterli olduğunu kaydetti ve sözlerini şöyle devam etti:

“Sultanahmet Camii olmasa cami olsun derdim fakat Sultanahmet dolmuş taşmış da sıra oraya mı gelmiş? Ben böyle düşünüyorum.”

Osman Turgut ise kararsız olduğunu ve kararı kamuoyunun takdirine bıraktığını ifade etti. Turgut, “Cami olması iyidir diyorum ama memleket açısından iyi midir kötü müdür bilemiyorum. Fakat bitişiğinde de Sultanahmet Camii var, onu dolduruyor muyuz, doldurmuyor muyuz o da ayrı bir tartışma konusu. Bu bir memleket meselesi haline geldi. Bu konuyu kamuoyunun takdirine bırakıyorum” dedi.

VOA