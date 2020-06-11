Ermenistan’da koronavirüs bilançosu: 566 yeni vaka, 18 ölüm

Ermenistan’da 11 Haziran itibarıyla Covid-19 yeni tip koronavirüs vakaları 566 kişiyle atarak genel sayısı 14.669’a ulaştı.

Sağlık Bakanlığından edinen bilgilere göre son bir günde 18 hasta hayatını kaybetti. Koronavirüs hastası olup başka hastalıklardan dolayı ise 5 kişi öldü. Böylece koronavirüsten dolayı ölümlerin sayısı 245, başka hastalıklardan dolayı ise 82’ye vardı.

10 Haziran ile 11 Haziran arasında 240 hasta iyileşip taburcu edildi. Şu an tedavi altında 8876 hasta bulunurken iyileşenlerin sayısı 5466’ya ulaştı.

Son bir günde 2233 test gerçekleştirilirken toplam test sayısı 75.389 oldu.

https://www.ermenihaber.am/tr/news/2020/06/11/Ermenistan-koronavirüs-bilançosu/185538