Delphi Forumu’na katılan İBB Başkanı İmamoğlu: Ayasofya’nın iç siyasete alet edilmesi üzücü

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, Ayasofya’nın iç siyaset malzemesi olarak kullanılmasının doğru olmadığına inandığını açıkladı.

Yunanistan’da uluslararası Delphi Ekonomi Forumuna telekonferasla katılan İmamoğlu’nun,Atina Belediye Başkanı Kostas Bakoyannis ile birlikte katıldığı panelde Ayasofya ile ilgili tartışmalar gündeme getirildi.

Moderatör gazeteci Alexis Papachelas’ın “Ayasofyanın ibadete açılması ile ilgili düşüncelerinizi nedir” sorusuna İmamoğlu, “Türkiye’nin ve dünyanın başka sorunları olduğuna” dikkati çekti ve bunu konunun iç siyaset malzemesi olarak kullanılmaması gerektiğini” söyledi.

İmamoğlu, “Türkiye’deki ibadethanelerden ve tarihi eserlerden merkezi hükümetin, turizm bakanlığı ve kurumlarının sorumlu olduğunu; İstanbul Belediye Başkanlığının sorumluluğu altında bulunmadığını” anımsattı.

İmamoğlu ayrıca, “Ayasofya’nın ibadete açılması gibi bir ihtiyacın bulunduğuna inanmadığını” belirtti ve “Ayasofya’nın iç siyasete alet edilmesi beni üzmektedir” dedi.

Atina Belediye Başkanı Bakoyannis ise Ayasofya’nın dünya kültür mirası olduğundan söz etti ve “Hristiyanların İstanbul’a gösterdiği özel sevginin bazen yok yere gerginliklere yol açtığı” görüşünü savundu.

Yunanistan Hükümet Sözcüsü Stelyos Petsas ise bugün gazetecilerin sorularını yanıtlarken; “Ayasofya’nın ibadede açılması Hristiyan dünyasında ruhsal bir travma yaratır” dedi.

İstanbul ve Atina’da pandemi etkisi

Öte yandan, Atina’daki panelin diğer bir konusunu oluşturan turizm sektörü için gerek İmamoğlu gerekse Bakoyannis, pandeminin İstanbul’u da Atina’yı da kötü etkilediğini; turizm sektöründe kayıplar olmaması için mali destek ve dayanışma gösterilmesi gerektiğini belirtti.

İmamoğlu bu konuda İBB’nin zor durumdaki vatandaşlara, gaz, su ve elektrik gibi ihtiyaçlarının varlıklı vatandaşlar tarafından karşılanması gibi projeler geliştirdiğinden söz etmesi Bakoyyanis tarafından takdir edildi.

Türk-Yunan ilişkilerinin pekiştirilmesi için işbirliği

Atina ile İstanbul’un Türk/Yunan ilişkilerinin pekiştirilmesi amacıyla işbirliği yapmasına karar veren İmamoğlu ile Bakoyannis birbirlerini kendi kentlerine davet ettiler.

İmamoğlu “olumsuz propagandalara rağmen, Türk ve Yunan halklarının dostluklarına içten inandığını” söyledi ve “Bu nedenle Atina Belediye Başkanlarıyla ortak projeler hazırlamaya ve öncülüklerde bulunmaya hazır olduğunu” açıkladı.

Bakoyannis İmamoğlu’nun, kendisi ve SKAİ TV’de ana haber bültenini sunan eşi Sia Kosionni’ye “Boğaz’da yemek” davetini de “büyük bir mutlulukla” kabul etti.

http://www.ogunhaber.com/siyaset/delphi-forumuna-katilan-ibb-baskani-imamoglu-ayasofyanin-ic-siyasete-alet-edilmesi-uzucu-2026661h.html