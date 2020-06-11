Çakma

ENGİN ARDIÇ

Ordu Belediyesi, “Türk tarihinin önemli şahsiyetlerini anma projesi” kapsamında bir dizi büst yaptırmış.

Hiç gerek yok. Üstelik böyle bir büstler galerisi yapılacaksa Ankara’da yani başkentte yapılması daha doğrudur. Her vilayet büst yarışına girerse de işin suyu çıkar. Bursa’ya da Zeki Müren heykeli dikersiniz. Türk tarihinin önemli bir şahsiyeti değil midir?

Bunlardan Ertuğrul Gazi büstü, gaziyi televizyonda canlandıran Engin Altan Düzyatan’a benziyormuş…

Tepki görmüş.

Ordu Belediyesi tırsmış, soruşturma başlatmış. İki sorumluyu da görevden almış.

Abuk gelişmeler bunlar.

Neden tepki gösteriyorsunuz? Ertuğrul Gazi’nin kime benzediğini biliyor musunuz ki?

Bilmiyorsunuz. Kimse de bilmiyor.

O zaman Ahmet’e de benzetilebilir, Mehmet’e de. Hatta halkın görür görmez tanıması isteniyorsa, Engin Altan’a benzemesi akla yakındır.

Pargalı İbrahim Paşa‘nın büstünü dikeceksen elbette Okan Yalabık’a benzeteceksin. KanuniSultan Süleyman büstüne elbette Halit Ergenç yakışır.

Ahilleus büstü yapacaksan da Brad Pitt tabii. Herhalde Sammy Davis Junior değil!

Gerçi Amerikan televizyoncularının Ahilleus’u bir “siyahiye” oynattıkları da görüldü ama o kontenjan doldurmak ve zenci seyirciyi tavlamak için. Bu tür gayretkeşlikler kimi zaman fazla sırıtmıyor (örneğin Robin Hood’un haçlı seferinden dönerken Morgan Freeman’ı yanında getirmiş olması gibi bir zorlama), kimi zaman da çok gülünç oluyor. Ahilleus’un zenci olabileceğini iddia edene dangalak derler. Yoksa Troya, Alabama eyaletinde mi?

***Bu büstler dizisinde yer alması düşünülmüş Abdülhamid, MehmetAkif falan, tamam. Elimizde fotoğrafları var. Fatih de tamam, Bellini’ye portresini yaptırmış.

Ama ne Osman Gazi’nin “şeklini şemailini” biliyoruz, ne Alparslan’ın, hele ne de Oğuz Han’ın…

Madem ki faşistler Dersimli bir Kürt ve Alevi olan Kemal Kılıçdaroğlu’nun Horasan Yaylası’nın Kayı Boyu’ndan geldiğini iddia etmekten utanmıyorlar, ben de Oğuz Han büstüne onun modellik etmesini öneriyorum!

Bunların çıkmaz ayın son çarşambasında Çanakkale’de dikecekleri Adalet Tanrıçası Themis heykelinde de Canan Kaftancıoğlu’nun çizgilerine yer verilsin. Çarpıcı güzellikte bir kadın, Leyla Güven’le çekişirler…

***Cebinizde iki yüz liralık banknot varsa çıkarıp bakınız: Arkasında Yunus Emre‘yi göreceksiniz.

Ama görmeyeceksiniz, çünkü Yunus Emre’nin elimizde hiçbir “orijinal” görüntüsü yoktur ve zaten olamaz da. Bu resim bir yakıştırmadır. Çakmadır.

Hıristiyanlar da Hazret-i İsa‘yı hep uzun boylu, sarışın ve sakallı olarak görmek isterler ve gösterirler. Bu bir palavradır, onda kendini bulmak isteyen bir “Kuzey Avrupalı” fantezisidir. Tam tersine, kısa boylu ve esmer olması daha akla yakındır.

***Size daha esaslı bir gerçeği söyleyeyim de aklınız fırtsın: Bugün “padişah portresi” olarak bildiğiniz resimlerin çok büyük çoğunluğunun, 1830’larda bir Ermeni matbaacı tarafından uydurulduğu söylenir.

https://www.ahaber.com.tr/yazarlar/engin-ardic/2020/06/11/cakma