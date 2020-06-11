Ayasofya Kararnamesi

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Prof. Dr. Hikmet Sami Türk

AKP Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanının 86 yıldan beri müze olan Ayasofya’yı camiye dönüştürmek suretiyle din istismarı uğruna uluslararası toplumda Türkiye’yi yalnızlaştıracak bu girişimden vazgeçmesi gerekir.

Bizanslılardan kalma bir kilise olan, İstanbul’un Türkler tarafından fethinden sonra camiye dönüştürülen, bu amaçla minareler eklenen ve bazı çevresel değişik-likler yapılan, Osmanlı ve Cumhuriyet dönemlerinde çeşitli onarımlardan geçen, 1934’te evrensel bir açılımla tüm insanlığı kucaklayan eşsiz bir kültür ve sanat eseri olarak müzeye çevrilen Ayasofya’nın 86 yıl sonra yeniden camiye dönüştürülmek istenmesi, iç politikada din istismarına yönelik yeni bir plân, dış politikada ise bizi yalnızlaştıracak bir bağnazlık örneğidir.

Ayasofya’nın müzeye çevrilmesine ilişkin 24.11.1934 tarihli Kararname, alışılmışın dışında gerekçeli bir kararnamedir. Başlangıçtaki uzun gerekçenin ilk satırları ile karara ilişkin ikinci paragrafı, kısaltılmış özgün metniyle şöyledir:

‘Maarif Vekilliğinden yazılan 14/11/934 tarih ve 94041 sayılı tezkerede; Eşsiz bir mimarlık sanat abidesi olan İstanbul’daki Ayasofya camiinin tarihî vaziyeti itibariyle müzeye çevrilmesi bütün Şark alemini sevindireceği ve insanlığa yeni bir ilim müessesesi kazandıracağı cihetle bunun müzeye çevrilmesi, çevresindeki evkafa ait dükkânların yıktırılması ve diğerlerinin de evkafça istimlâk edilmesi suretiyle güzelleştirilmesi ve tamiri … hakkında bir karar ittihazı istenilmiş ve Evkaf Umum Müdürlüğünden yazılan 7/11/934 tarih ve 153197/107 sayılı mütalâanamede, bu camiin Bizanslılardan kalma bir eser olması hasebiyle hiçbir vakfı olmadığı … bildirilmiştir.

Bu iş İcra Vekilleri Heyetince 24/11/934’te görüşülerek, caminin çevresindeki evkafa ait binaların Evkaf umum müdürlüğünce yıktırılarak temizlettirilmesi ve diğer binaların istimlâk, yıkma ve binanın tamir ve muhafazası masrafları da Maarif Vekilliğince verilmek suretiyle Ayasofya camiinin müzeye çevrilmesi tasvip ve kabul olunmuştur.’

Kararname’nin altında –o dönemdeki yazımla– ‘Reisicümhur’ (Cumhurbaş-kanı) K. Atatürk, unvanları kısaltma ile yazılan Başvekil İsmet İnönü ve 11 Vekilin, bu arada İktisat Vekili Celâl Bayar’ın imzaları bulunmaktadır. Önyargılı kimi tarihçilerin K. Atatürk imzasının sahte olduğu iddiası, Atatürk’ü tanımamak ve Kararname’yi düzenleyen Bakanlar Kurulu hakkında sahtecilik iftirasından başka bir şey değildir.

AKP Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanının 86 yıldan beri müze olan Ayasofya’yı camiye dönüştürmek suretiyle din istismarı uğruna uluslararası toplumda Türkiye’yi yalnızlaştıracak bu girişimden vazgeçmesi gerekir.”

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