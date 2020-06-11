Ayasofya İstanbul’dadır…

Ayasofya’nın ibadete açılması meselesini muhalefet dini değil, siyasi bulmuş. Buradan yola çıkarak Başkan Erdoğan’ı konuyu siyasete alet etmekle itham ediyorlar. “Şam Fatihi” Kiziroğlu Ahmet Hoca “ortak değerler”e el uzatmayın vs. demiş. Başkan Erdoğan en zayıf döneminde dikkati başka yere çekmek üzere bunu yapıyormuş.



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Açıkçası insana/hayata dair olup da siyasi olmayan hiçbir şey yoktur. Bu tür ezber bozucu hamleler güçsüzken değil, güçlüyken yapılır. Zayıfsanız size o adımları zaten attırmazlar. Sorarım size, bugün Ayasofya ibadete açılsa, bu konuda Türkiye’ye kim ne diyebilir, kim nasıl engel olabilir? O zaman tartışma bitmiştir.



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Türkiye kendi toprakları üzerinde egemenlik haklarını kullanırken vesayet kabul etmez.



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Şüphesiz Türkiye bir hukuk devletidir. Gerekli süreçler işletilir ve gereken yapılır.



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Yıllarca ensemizde “Ayasofya ibadete açılırsa, Taksim’e cami yapılırsa ‘şeriat’ gelir” diye boza pişirdiler. Bunu yaparken de orduyu, devleti FETÖ’cülere teslim ettiler. Hem cahil, hem de ahmaktılar. Vesayeti bile doğru düzgün işletemediler.



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Türkiye Ayasofya konusunda egemen bir devlet olarak en doğru çözümü bulacak, bunu yaparken de sadece milletinin düşüncelerine ehemmiyet verecektir. Türkiye Atina veya Kahire’den değil, Ankara’dan yönetilmektedir.



https://www.aksam.com.tr/yazarlar/markar-esayan/ayasofya-istanbuldadir/haber-1083065