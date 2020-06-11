ABD Genelkurmay Başkanı’ndan Trump’ın İncil’le kiliseye yürüme şovunda yer aldığı için özür açıklaması

The New York Times gazetesi, ABD ordusunun başının, Beyaz Saray önündeki barışçı protestocuların gaz ve plastik mermilerle dağıtılmasının ardından Başkan Donald Trump’ın elinde İncil’le yürüyüp kilisede poz vermesi şovuna katıldığı içim özür açıklaması yaptığını duyurdu.

Habere göre Ulusal Savunma Üniversitesi’ne hitap için önceden kaydedilmiş bir video gönderen Genelkurmay Başkanı Mark Milley, protestolar sırasında Trump’la birlikte yürümesinin hata olduğunu söyledi.

“Görevlendirilmiş üniformalı bir subay olarak ders çıkardığım bir hata oldu” ifadesini kullanan Milley “Orada olmamalıydım” diyerek ekledi:

“O anda o ortamdaki varlığım, ordunun iç siyasete müdahil olduğu algısı yarattı.”

ABD’yi saran ve küresel çapta yayılan protestolara neden olan polisin silahsız siyah yurttaşı kelepçeledikten sonra boğarak öldürmesi vakasıyla ilgiii ‘George Floyd’un anlamsız ve acımasızca öldürülmesi konusunda kızgın olduğunu’ söyleyen Genelkurmay Başkanı, ‘Trump’ın federal ordu birliklerinin protestoları bastırmak için ülke çapında konuşlandırılması önerisine karşı olduğunu’ yineledi.

Meşhur İncil yürüyüşü ve kilise önünde poz verme seansına eşlik eden Savunma Bakanı Mark Esper de daha önce nedamet getirmişti.

Esper, yürüyüşün amacının kilisede poz vermek olduğunu önceden bilmediğini iddia ederek şu savunmayı yapmıştı:

“İki şey yapacağımı sanıyordum: Oluşan bazı zararları görmek ve askerlerle konuşmak. Nereye gittiğimi bilmiyordum. Gerçekten ne kadar hasar oluştuğunu görmek istiyordum.”

İlk açıklamayı yapan bir Pentagon yetkilisi de “Savunma Bakanı Mark Esper ve Genelkurmay Başkanı Mark Milley, Trump’a, St. John Episkopal Kilisesi’ni ziyaret için eşlik ettiklerinin farkında değildi. Bunun için park polisi ve kolluk kuvvetlerinin meydanı temizleme kararı aldığının farkında değildi” demişti.

Dini liderlerde infial yaratan Trump’ın İncil yürüyüşü ve kilise önünde poz verme seansına ordu içinden de büyük tepki olduğu, ABD Savunma Bakanlığı’nın bir numaralı sivil ve askeri yetkililerinin pişmanlık açıklaması yapmasıyla su yüzüne çıkmış oldu.

Sputnik Türkiye