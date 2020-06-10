Sinagogların Yeniden Açılışıyla İlgili Yahid Duyurusu

DEĞERLİ DİNDAŞLARIMIZ,

YAŞADIĞIMIZ CORONA SALGININDAN YALNIZ KENDİMİZİ KORUMAKLA DEĞİL, ANCAK ÖZELLİKLE KARŞIMIZDAKİ KİŞİLERİN KENDİLERİNİ KORUMASIYLA KORUNABİLİYOR VE KORUYABİLİYORUZ.

13 Haziran 2020 Şabat sabahı deneme amaçlı olarak Bilim Kurulu’nun denetiminden geçen, başlangıç olarak Şişli, Ortaköy ve Caddebostan sinagogları kısıtlı sayıda yahidin kullanımına açılacaktır. Sefer günleri olan Pazartesi, Perşembe ve Şabat günleri ile Roş Hodeşler’de sabah tefilaları yapılacaktır.

Dualara önceden rezervasyon yaptırmayan kimse giremeyecektir. Her sinagogun kapasitesi ayrı olmakla birlikte başlangıçta 15 erkek, 5 kadın ve personelin kullanımına açılması, zaman içinde bu sayının kapasiteye uygun şekilde arttırılması planlanmıştır. Kurallara uyulduğu taktirde kapasite Bilim Kurulu’nun izin verdiği ölçüde arttırılacaktır. 65 yaş sınırlamasını devlet kaldırsa bile, bu büyüklerimiz kısa bir süre için daha sinagoglara tedbir amaçlı alınamayacaktır. Sinagog girişinde kimlik kontrolü yapılacaktır Sinagoglarımıza sadece adlarını önceden yazdıranlar kabul edileceğinden ve kabul edilecek kişi sayısı her sinagogumuzun belirlediği sayı ile sınırlı olacağından adlarınızın 0535 209 28 51 nolu telefonu mesai saatlerinde arayarak yazdırılması gerekmektedir. Şabat ve Yom Tov günlerinde rezervasyon telefonuna ulaşılamayacaktır. Rezervasyon 4 haftalık olarak planlanacak olup bir kez sinagoga giren bir kişi diğer yahidlere fırsat verilmesi amacıyla yedekte bekletilecektir. İptal durumunda yedek listedeki kişiye bilgi verilecektir. Rezervasyon yaptırmasına rağmen bir önceki günden gelemeyeceğini haber vermeyen kişi hakkını kullanmış sayılacaktır. Rezervasyonu olmayan kişi hiçbir şekilde, başkasının yerine bile olsa binaya alınmayacaktır. Sokağa çıkma kısıtlaması olduğu taktirde sinagoglar kapalı tutulacak ve rezervasyon iptal edilecektir. Rezervasyon yaptıran yahidlere sinagogda uymak zorunda olacakları kurallar mesaj olarak yollanacaktır. Bu kuralları okuduğunuzu ve uyacağınızı belirten bir cevap yollamanız gerekmektedir. Maskesiz ve siperliksiz Sinagoga girilemeyeceğinden; Tefilaya katılmak isteyen Yahidlerin öncelikle evlerinde maske ve siperlik ile tefila yapmayı denemeleri tavsiye edilir. Maskenin yaratabileceği nefes alma sorunlarına önceden hazır olmak sağlık açısından çok önemlidir Binada bulunulan süre içerisinde bunlar çıkartılamayacaktır. Dua sırasında otururken siperlik çıkartılmadan, maske sadece burun ortaya çıkacak şekilde aşağı doğru kaydırılabilecektir. Herkes kendi kipa, kitap, tallet ve tefilinini getirmelidir.

. Sinagogda tefilin dağıtılmayacaktır.

Sinagoglarda belirlenen mesafelerde oturulacak; kalkışlarda da bu mesafeler titizlikle korunacaktır; Sinagoglara girişlerde, çıkışlarda ve dua esnasında kesinlikle fiziki temas olmamalıdır. Şişli Sinagogu’nda:

Hafta arasında 07.15 Bina açılışı 07.45 Yiştabah duası ile tefilaya başlanacaktır.

Şabat günü bina 08.00 açılacak 08.30 Nişmat duasıyla tefilaya başlanacaktır.

Tefilalar Alenu Leşabeah sonrasında Kadiş ile bitecektir.

19. Ortaköy Sinagogu’nda:

Hafta arasında 07.30 Bina açılışı olacak ve 07.55. Yiştabah duası ile tefilaya başlanacaktır.

Şabat günü bina 08.00 açılacak 08.45 Nişmat duasıyla tefilaya başlanacaktır.

Tefilalar Alenu Leşabeah sonrasında Kadiş ile bitecektir.

Saat değişiklikleri sinagogun sosyal medya hesaplarından duyurulacaktır; lütfen takip ediniz.

20. Caddebostan Sinagogu’nda:

Hafta arasında 06.45 Bina açılışı olacak ve 07.10 Yiştabah duası ile tefilaya başlanacaktır.

Şabat günü bina 07.45 açılacak 08.30 Nişmat duasıyla tefilaya başlanacaktır.

Tefilalar Alenu Leşabeah sonrasında Kadiş ile bitecektir.

21. Bahsi geçen sinagoglar, Pazartesi ve Perşembe günleri yağ atacaklar için saat 09.00’dan 14.00’e kadar açık tutulacaktır. Bina içinde dolaşım yasaktır. İşi biten kişi hemen binayı terk edecektir.

22. Sadece Yağ atmak için Ortaköy Sinagogu her gün 10.00 – 16.00 saatleri arasında hizmet verecektir

23. Bu saatler dışında, münferiden dua etmek için de olsa sinagoglar açık olmayacaktır.

24. Sokağa çıkma yasağı kapsamında yer alanlar ile hastalık belirtileri taşıyanların evlerinde kalmaları zorunlu olduğundan Sinagoglarımıza kabulü yapılamayacaktır.

25. Sinagoga girişte ateş ölçerin yanında gerekirse oksimetre kullanılacaktır.

26. Dua saatleri dışında binalar kapatılacak olup gereksiz kullanım önlenecektir.

27. Dua sırasında yahidler yerlerinden kalkmamalı ve diğer yahidlerle yan yana gelmemelidirler. Fiziki temasta bulunulmayacaktır.

28. Duaların mümkün olduğunca oturarak söylenmesine, özen gösterilecektir. Bu konuda ravlarımız yahidleri yönlendireceklerdir.

29. Dualarda makam kullanılmayacak, yüksek ses çıkartmaya sebep olmayacak şekilde okunarak tefilanın süresinde bitmesi sağlanacaktır.

30. Sefer Toralar tevada bulundurulacak, dolaştırılmayacak, tüm mitzvalar tevadaki haham tarafından yerine getirilecektir.

31. Sefer tora okunacağı zaman aliyaya kalkanlar tevanın merdivenine çıkıp okunacak kısmı uzaktan gördükten sonra o noktadan berahasını söyleyecek, tevaya yaklaşmayacak, bitirme berahasından sonra yerine dönecektir.

32. Bir kişi yerine dönmeden başka bir kişi aliya için yerinden kalkmayacaktır.

33. Aliyaya kalkanlara Hazak Baruh denirken yaklaşılmayacaktır. Yerinizden yüksek sesle olmamak kaydıyla seslenilebilecektir.

34. Dualardan sonra seuda servisi yapılmayacaktır.

35.Tefilin töreni yapması gereken gençlerimiz için lütfen sinagogunuza veya ravınıza danışarak bilgi alınız.

36. Sinagog çıkışlarında yahidler, oturdukları yerden çıkış kapısına en yakın olan başta olmak üzere tek tek çıkacaklardır. Kapı önünde beklenmeyecek ve yığılma yaşanmayacaktır. Bu durum görevli tarafından organize edilecektir.

37. Kurallara uymayan yahidler uyarılarak dışarı çıkmaya yönlendirilecek ve tekrar rezervasyon yapmalarına izin verilmeyecektir.

38. Hepimizin birbirimizden sorumlu olduğunu ve anlayışlı olmamız gerektiğini hatırlatırız. Gerekirse Rav duayı yarıda keserek ilgili yahidin dışarıya çıkmasını bekleyecektir.

39. Hafta içi dualarının sadece üyelere açık olan sinagog Facebook sayfalarından canlı yayınlanması sağlanacaktır.

40. Meldadolarınız için 0533 452 03 87 numaralı telefondan verilen hizmetimiz devam etmektedir

AMACIMIZ HEP BİRLİKTE UYUM GÖSTERECEĞİMİZ “YENİ NORMAL HAYATA” EN HIZLI ŞEKİLDE ADAPTE OLMAK VE MEKANLARIMIZI BU DÖNEMDE KULLANILABİLECEK MAXİMUM KAPASİTEYE ULAŞTIRMAKTIR.

OLUŞABİLECEK YANLIŞLIKLAR VE YAŞAYARAK DÜZELTEBİLECEĞİMİZ HATALARIMIZ İÇİN ŞİMDİDEN ÖZÜR DİLER, GÖSTERECEĞİNİZ ANLAYIŞA TEŞEKKÜR EDERİZ.

Sağlıklı günlerde buluşmak dileğiyle duyururuz

Saygılarımızla,

TÜRKİYE HAHAMBAŞILIĞI

BET DİN

DİYAK (DİNİ YAPI KOORDİNASYONU)

http://www.turkyahudileri.com/index.php/tr/haber-ve-duyurular/haberler/1485-sinagoglarin-yeniden-acilisiyla-ilgili-yahid-duyurusu