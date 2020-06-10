Sinagoglar İstanbul’da kontrollü olarak açılıyor

İlk Dua Yahudi kutsal günü Şabat’ta (Cumartesi)

Günler sonra İstanbul’da Şişli, Ortaköy ve Caddebostan sinagogları Türkiye Bilim Kurulu’nun koyduğu şartlar ve kurallar çerçevesinde 13 Haziran’da açılıyor.

Türk Musevi Toplumu’nun “Yani Normal” olarak nitelediği kurallara göre, şimdilik sinagoglara sadece rezervasyon yaptıranlar girebilecek ve her dua servisinde en fazla 15 erkek ve 5 kadın Yahid’e izin verilecek. Katılımcı sayısı Türkiye Bilim Kurulu’ndan çıkacak kararlara paralel olarak ileride artabilecek.

Ancak 65 yaş üstü vatandaşlar, Bilim Kurulu izin verse bile bir süre daha cemaatten ilgili bir karar çıkana kadar sinagoglara giremeyecek.

Sağlık Bakanlığının kararları doğrultusunda yapılan bu uygulamanın detayları için aşağıdaki linkten bilgi almak mümkün.

https://bit.ly/2MKkD1W