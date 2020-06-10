Fotoğraf Davutoğlu parti kurduktan sonra değil 2012 yılında çekildi

EMRE SAKLICA

Sosyal medyada paylaşılan bir fotoğrafın eski başbakanlardan Ahmet Davutoğlu’nun siyasi parti kurduktan sonra bir “papazı” ziyaret ettiğini gösterdiği iddia edildi.

Ancak iddia doğru değil. Fotoğraf 2012 yılında o dönem Dışişleri Bakanlığı yapan Davutoğlu’nun bir ziyaretini gösteriyor. Görseldeki kişi de o dönem Türkiye Ermenileri Patrik genel vekilliği görevini yürüten Başepiskopos Arem Ateşyan.

Görsel eski tarihli

İddiada yer alan görseli Yandex üzerinden tersine görsel arama tekniğiyle araştırdığımızda, fotoğrafın 2012 yılına ait olduğu anlaşılabiliyor. Avrupa Postası isimli bir haber sitesinin haberinde yer alan benzer bir fotoğrafla, görselin Ahmet Davutoğlu’nun 3 Mart 2012 tarihinde yaptığı ziyaret anında çekildiği görülebiliyor. Yine Tert.am sitesinde birebir fotoğrafı içeren 5 Mart 2012 tarihli bir habere ulaşmak mümkün. Çeşitli sitelerde de ziyarete ilişkin haberler yer alıyor.

Fotoğrafta yer alan diğer kişiyse o dönem Türkiye Ermenileri Patrikliği görevini vekaleten yürüten Aram Ateşyan. Ateşyan 2019’da yapılan 85. Patriklik seçimlerinde aday olmuştu. Seçimi Maşalyan kazanırken, Ateşyan da başepiskoposluk görevine devam etmişti.

Türkiye’de köklü bir geçmişe sahip olan Türkiye Ermenileri Patrikliği birçok siyasetçi tarafından da çeşitli nedenlerle ziyaret edilen bir makam.

Ziyaret sırasında Davutoğlu Dışişleri Bakanıydı

Ziyaretin yapıldığı tarihteyse Ahmet Davutoğlu, Dışişleri Bakanı olarak görev yapıyordu. 2012 yılında dönemin başbakanıysa Recep Tayyip Erdoğan’dı. Görüşme İstanbul’daki dini liderlere nezaket ziyaretleri kapsamında gerçekleşmişti. Ateşyan, Davutoğlu’nun ziyaretini anlamlı bulduğunu belirtirken, 2012 yılının Şubat sonunda Taksim’de yapılan Hocalı katliamını anma mitingindeki bazı pankartların Ermenilere karşı hakaretler içerdiğini ve o sözlerden duyduğu üzüntüyü dile getirmişti. Bahsi geçen mitingse 26 Şubat 2012 tarihinde yapılmıştı. Etkinlikte yer alan ırkçı slogan ve pankartlar tepki çekmiş ve sonrasında da soruşturma başlatılmıştı. Mitingdeki ırkçı tepkilerin sonrasındaysa 4 Mart 2012 pazar günü ırkçılığa karşı başka bir buluşma organize edilmişti.

Davutoğlu partisini 2019 sonunda kurdu

Eski başbakan Ahmet Davutoğlu ise Gelecek Partisi adı verilen siyasi partisini 2019 sonunda kurmuş ve 19 Aralık itibariyle genel başkanlığa seçilmişti. Kamuya açık kaynaklarda Davutoğlu’nun parti kurduktan sonra Ateşyan’ı ziyaret ettiğine ilişkin bir habere rastlanmıyor.

Sonuç olarak, fotoğrafın Ahmet Davutoğlu’nun siyasi parti kurduktan sonraki ziyaretini gösterdiği iddiası doğru değil. Fotoğraf 2012 yılında yapılmış bir ziyaretten. Paylaşım bu haliyle hatalı ilişkilendirmeye örnek gösterilebilir.

https://teyit.org/fotograf-davutoglu-parti-kurduktan-sonra-degil-2012-yilinda-cekildi/