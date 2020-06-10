Ermeni ünlü satranççı Aronyan Clutch Chess International turnuvasında yarı finale çıktı

Ermeni satrançının günümüzdeki efsane isimlerinden Levon Aronyan katıldığı Clutch Chess International turnuvasının yarı finaline yükseldi.

Çeyrek finalinde Aronyan Rusya’yı temsil eden Alexander Grishchuk karşısında 10:8 skorla zafer kazanıp yarı finale çıktı.

Yarı finalde Levon Aronyan’ın rakibi Dünya Şampiyonu Magnus Carlsen olacak.

12 turdan ibaret olan turnuvaya dünyanın farklı ülkelerinde meşhur satnaççılar katılıyor. Onların arasında Maxime Vachier-Lagrave, Leinier Domínguez, Fabiano Caruana ve Wesley So gibi satranç büyükustaları da var.

Clutch Chess International hızlı satranç turnuvası 14 Haziran tarihinde sona erecek. Turnuvanın ödül fonu 265.000 dolardır.

https://www.ermenihaber.am/tr/news/2020/06/10/Ermeni-satranç-Aronyan-Clutch-Chess-International/185449