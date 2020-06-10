Çavuşoğlu’ndan Yunanistan’a Ayasofya tepkisi: Sorgulamaya kimse kalkmasın

Ayasofya’nın ibadete açılma tartışmaları sürerken Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu konuyla ilgili dikkat çeken açıklamalar geldi. Çavuşoğlu, ‘Türkiye dini inanç özgürlüğü bakımından dünyada örnek bir ülkedir. Türkiye’de din özgürlüğünü sorgulamaya kimse kalkmasın’ dedi.

Ayasofya konusunda Yunanistan’ın tepkisine yanıt veren Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, “Dışarıdan baskı bizi etkilemez. Türkiye’de din özgürlüğünü sorgulamaya kimse kalkmasın” diye konuştu.

Bakan, bu konunun inanç özgürlüğü ekseninde tartışılmasına tepki gösterirken şu ifadeleri kullandı:

“Türkiye inanç özgürlüğü bakımından dünyada örnektir. Türkiye’de farklı inançların, mezheplerin ibadet yerleri mevcuttur. Sinagoglar, kiliseler var. Ermenilerin hem Katolik hem Ortodoks, Proteston, yine Rum Ortodoks kiliseleri var. Rusların var, Süryanilerin var. Bulgarların var. En son Süryanilerin İstanbul’da kilisesi yoktu. Biz Süryanilerin kilise sorunun çözülmesi için Vatikan’da takip edip, biz çözdük ve inşaatını biz yapıyoruz. Ayasofya üzerinden Türkiye’de din özgürlüğünü sorgulamaya kimse kalkmasın, tam tersine Türkiye’yi bu konuda örnek alsın”