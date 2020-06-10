Ayasofya’da halı iddiası

Musa KESLER

Tarihçi yazar Dr. Ahmet Anapalı önceki gün Twitter’dan Ayasofya Camisi için halı siparişi verildiğini iddia etti. Hürriyet’e konuşan Anapalı, bu iddiasını resmi yetkililerden teyit ettirdiğini söyledi.

Ayasofya Camisi’nin müze olmaktan çıkarılıp yeniden ibadete açılmasıyla ilgili değerlendirmeler gündemdeki sıcaklığını korurken, tarihçi yazar Dr. Ahmet Anapalı yeni bir iddia orataya attı. Anapalı sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda Ayasofya Camisi için halı siparişinin verildiğini öne sürdü. Hürriyet’e konuşan Anapalı şunları söyledi:

“Ayasofya’nın içi 5 bin metrekare büyüklüğünde. Erguvani renkte halı hazırlanıyor. Ancak aynı motif ve renk bir daha tutturulamayabilir diye tedbiren 15 bin metrekare halı hazırlanıyor. Ödemesini de bir hayırsever yapacak. Onu da birkaç gün sonra açıklayacağım. Hereke’de yapılacağını duydum ama teyit ettiremedim.

‘İKONLAR ÖRTÜLECEK’

Ayrıca elektrikli uzaktan kumandalı paravanlarla ikonlar örtülecek. İstendiği zaman açılır, kapanır bir sistem olacak. Mevcut yapıya herhangi bir zarar verilmeyecek, herhangi bir mimari restorasyon da olmayacak. Kazınan veya silinen bir şey olmayacak. Fatih Sultan Mehmet de bu mekânı fetihten sonra camiye çevirirken kilise haline hiç zarar vermemişti. Sadece insanın görebileceği yerlerdeki ikonlar önce ince bir perde ile örtülmüş sonra yine ince bir beyaz sıva tabakasıyla üzeri kapatılmıştı. Daha sonra Sultan Abdülmecit devrinde Belçikalı mimar Fossati, bu sıva tabakasını kazıyarak ikonların üzerini açmıştı. İkonlar temizlendikten ya da bir anlamda havalandırıldıktan sonra aynı şekilde üzerleri tekrar kapatılmıştı.”

TARİH VERİLDİ

İYİ Parti’nin Ayasofya’nın ibadete açılmasıyla ilgili grup önerisi dün Meclis’te Ayasofya tartışmasına yol açtı. AK Parti Grup Başkanvekili Mehmet Muş, Ayasofya’nın açılmasıyla ilgili Danıştay’ta bir davanın sürdüğünü anımsatarak, “Temmuz ayı içerisinde bununla alakalı bir karar verilecektir, karardan sonra da gerekli adımlar atılacaktır. Dolayısıyla Meclis’i, araştırmadan ziyade o anlamda atılacak olan adımlarla çalışma noktasında davet edeceğiz. Bu anlamda grup önerisine ‘Hayır’ oyu vereceğiz “ dedi.

‘SORUMLULUĞU YERİNE GETİRİN’

CHP Sözcüsü Faik Öztrak ise “Ayasofya ağızlara sakız edilecek bir mesele değildir; bunu yapacaksanız yaparsınız, yapmayacaksanız yapmazsınız. Madem sorumluluğu aldınız, sorumluluğunuzu yerine getiriniz” açıklamasını yaptı. (Turan YILMAZ / ANKARA)

https://www.hurriyet.com.tr/gundem/ayasofyada-hali-iddiasi-41537699