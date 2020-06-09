Sosyal medya fenomeni Murat Övüç ifade verdi: Sözlerim Kim Kardashian’a

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Sosyal medya hesabından Ermenilerle ilgili, ”Siz Ermeniler pisliksiniz” diyen sosyal medya fenomeni Murat Övüç hakkında soruşturma başlatıldı. Soruşturma kapsamında şüpheli olarak ifade veren Övüç, sözlerini Kim Kardashian için söylediğini belirterek, “Ülkemdeki Ermeni vatandaşlarımıza karşı kesinlikle böyle bir söylemim yoktur” dedi.

Damla GÜLER

Ermeni asıllı Amerikalı şov yıldızı Kim Kardashian sosyal medya hesabından Türklerin Ermenilere soykırım yaptığı yönünde paylaşımlarda bulunması tepki çekmişti. Kardashian’a tepki gösterenler arasında sosyal medya fenomeni Murat Övüç de yer aldı. Övüç yaptığı paylaşımda, ”Siz Ermeniler pisliksiniz. Sen kimsin benim Osmanlı büyüklerime barbar diyorsun” demişti.

SORUŞTURMA BAŞLATILDI

Bu paylaşım sonrası Övüç hakkında, “halkı kin ve düşmanlığa tahrik” suçundan soruşturma başlatıldı.

“SÖZLERİM OSMANLI DÜŞMANI OLANLARA KARŞI…”

Soruşturma kapsamında şüpheli olarak savcılığa ifade veren Övüç, “Videoda benim cevaben yapmış olduğum konuşmam Kim Kardashian isimli Amerikan vatandaşı ve Osmanlı düşmanı olan Ermeniler’e karşı söylenmiş sözlerdir. Kendisi bizim değerlerimize aşağılayacak şekilde konuşma yaptığı için böyle bir cevap verdim. Kaldı ki kendi ülkemdeki Ermeni vatandaşlarımıza karşı kesinlikle böyle bir söylemim yoktur. Ben 5-6 yıldır ülkemizdeki Ermeni vatandaşlarımıza yardım etmekteyim. Yine onların derneklerine yardım etmekteyim. Zaten daha sonra da bu hususta sosyal medyada bazı çevrelerin konuşmalarımı çarpıtmış olmaları sebebiyle beyanatta bulundum. Suçlamaları kabul etmiyorum” diye konuştu. Övüç ifadesinin ardından avukatıyla birlikte adliyeden ayrıldı.

https://www.sozcu.com.tr/hayatim/magazin-haberleri/sosyal-medya-fenomeni-murat-ovuc-ifade-verdi-sozlerim-kim-kardashiana/