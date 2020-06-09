Ruslar da harekete geçti: Ayasofya yeniden fetih için hazırlanıyor

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Ayasofya’nın cami statüsüne yeniden kavuşma ihtimali Rusya’da bazı kesimlerin tepkisini çekti. Rus Kommersant gazetesi, “Ayasofya yeniden fetih için hazırlanıyor” başlığı atarken Rus Ortodoks Kilisesi psikoposu Hilarion Alfeyev’in sözlerine yer verdi.

Rus gazetesi Kommersant’ta yayınlanan bir haberde Ayasofya’nın yeniden cami statüsüne kavuşması için yapılan girişimler yer aldı.

Gazetede Rus Ortodoks Kilisesi psikoposu Hilarion Alfeyev’in sölerine yer verildi. Alfeyev, “Bugün bir müze olan Ayasofya’nın statüsünü değiştirme girişimleri, dinler arası dengelerin değişmesine ve ihlaline yol açacaktır” diyerek gözdağı verdi.

Yine Kommersant’a konuşan Ankara’da yaşayan Rusya Dışişleri Konseyi uzmanı Timur Akhmetov, “Resmi olarak, erken seçim planlanmıyor, ancak siyasi çevrelerde çok şey konuşuluyor ve partiler seçime hazırlanıyor. Ayasofya’yı camiye geri döndürmek Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın seçim programının bir parçası olabilir. Erdoğan, muhalefetin girişimini eleştirmesini beklemekte ve karşılığında onları ulusal değerlere ihanet etmekle suçlayacaktır. Ayrıca böyle bir kombinasyon muhalefetin birleşmesini engelleyerek laik ve muhafazakar olanları bölebilir.”yorumunda bulundu.

https://www.yeniakit.com.tr/haber/ruslar-da-harekete-gecti-ayasofya-yeniden-fetih-icin-hazirlaniyor-1283268.html