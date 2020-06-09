Katledilen Monsenyör Padovese, Ölümünün 10’cu Yılında Anıldı

İskenderun Katedralinde görev yapmakta iken şoförü tarafından boğazı kesilerek hunharca katledilen Anadolu Havarisel Vekili ve Episkoposu Monsenyör Luigi Padovese, ölümünün 10’cu yıldönümünde hüzünlü bir ayinle anıldı.

İskenderun Müjdeleme Katolik Kilisesinde düzenlenen anma ayinini Anadolu Havarisel Vekili ve Episkoposu Paolo Bizzeti yönetirken, ayine kilise pederi Francesco Pirisi de eşlik etti. Kilisenin bahçesinde düzenlenen anma ayinine az sayıda cemaat üyesi katılırken, sosyal mesafe kurallarına da dikkat edildi.

Katledilen Monsenyör Padovese, Ölümünün 10’cu Yılında Anıldı

Ayinde bir vaaz veren Episkopos Bizzeti, Monsenyör Luigi Padovese’nin üstün kişiliğinden ve mütevazı yaşamından söz etti.

Padovese’nin hayattayken yaptığı seçimlerin ve yaptıklarının oldukça önemli olduğunu vurgulayan Episkopos Bizzeti; “Padovese’nin ölümüne değil, nasıl yaşadığına bakalım! O henüz genç iken, hayatını Tanrı’nın eline bırakmak istedi ve ruhani yolu seçti. Birisi hayatını Rab’bin eline bıraktığı zaman, ne olursa olsun bütün hayatını Tanrı’ya teslim etmiş olur. Padovse iyi bir kişilikti ve oldukça da meşhur bir öğretmendi. Avrupa’daki pek çok Üniversite’den konferanslar için çağırılırdı. Buna rağmen, o buraya, küçük bir kent olan İskenderun’a çobanlık yapmaya geldi. Onun bıraktığı bu kutsal göreve devam etmek gerekiyor” şeklinde konuştu.

Anma Ayininde Monsenyör Luigi Padovese için dualar da edildi. Ayin sonunda ayrıca, cemaat için Kutsal Baba’ya aracılık etmesi adına ‘Monsenyör Luigi Padovese’ye Dua’ adıyla yazılan anma metni okundu

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