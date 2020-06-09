İspanya’da “Urartu. Unutulmuş Krallık” Ermeni filminin galası gerçekeleşecek – Ermenistan Kamu Radyosu

İspanya’nın RTVE kanalında “Urartu. Unutulmuş Krallık” Ermeni tarihi filminin galası gerçekleşecek. Filmin yapımcısı, HAYASA kültür ve eğitim merkezinin kurucu direktörü Tigran Manasyan, bunu ‘Infoteka24’ ile yaptığı konuşmada söyledi.

Yönetmeni Vaga Vardanyan olan film, dünyadaki en eski devletlerden birinin hikayesini anlatıyor. İncil’de Urartu’ya Ararat ülkesi denir.

Urartu sakinleri, evrenin en eski bilgisinin mirasçılarıdır ve Sümerler ile birlikte gelişmiş bir kültür, ekonomi, astronomi ve dini yaşam sürdü.

Tigran Manasyan film hakkında bazı bilgiler verdi. Prömiyerin Artsakh, Ermenistan veya Rusya’da ne zaman yapılacağı sorulduğunda, Yerevan’daki gösterinin Yerevan’da bir sinema salonundan birinde yapılması planlandı. Ancak koronavirüs ile ilgili durum planları değiştirebilir ve prömiyeri ülkede toplu etkinliklere izin verilmesinden sonra gerçekleşebilir.

Manasyan, film yapımcılarının dünyanın her yerinde gösterilmesini sağlamak için çalıştıklarını kaydetti. Özellikle prömiyeri ABD, Japonya ve bazı Avrupa ülkelerinde düzenlemek için görüşmeler devam etmektedir.

Film 4 ülkede çekildi – Rusya, Fransa, Ermenistan ve Batı Ermenistan (Türkiye).

Ermenistan Kamu Radyosu