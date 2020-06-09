Ertuğrul Günay’dan Devlet Bahçeli’ye: Ayasofya’dan hiç geçmemiş

Kültür ve Turizm eski Bakanı Ertuğrul Günay, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli’nin “Ayasofya’da çan sesi değil, ezan sesi yankılanacak” açıklamalarını değerlendirdi.

GERÇEK GÜNDEM – Halk TV‘de Gürkan Hacır‘ın sunduğu Şimdiki Zaman Siyaset programında AKP Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan‘ın başlattığı ‘Ayasofya ibadete açılsın’ tartışması masaya yatırıldı.

Şimdiki Zaman Siyaset’in konukları gazeteciler İsmail Saymaz, Barış Yarkadaş ve Elfin Tataroğlu idi.

AKP iktidarı döneminde 2007 – 2013 yılları arasında Kültür ve Turizm Bakanlığı yapan Ertuğrul Günay, Ayasofya tartışmaları hakkında açıklamalarda bulundu.

Ertuğrul Günay, Barış Yarkadaş’ın hatırlattığı Devlet Bahçeli’nin “Ayasofya’da çan sesi değil, ezan sesi yankılanacak” açıklaması hakkında şu yorumda bulundu:

“BAHÇELİ AYASOFYA’DAN HİÇ GEÇMEMİŞ”

“Sayın Bahçeli o (Ayasofya) civardan hiç geçmemiş herhalde. Yani duymuş bazı şeyler… Ya da kilise lafı ona çan sesi hatırlatıyor.

Ayasofya’da 500 küsür yıldır çan sesi yok. 1453’ten önce muhtelemen vardır. Ondan sonra hiç çan sesi yok. Müze olduğu dönemde hiç bir müzede yok çan sesi yok.

Bunu Sayın Bahçeli’ye bir tevatür olarak söylemiş galiba. O böyle kafiyeli konuşmayı seviyor. Kendine göre bir kafiye uydurmuş ama…. Bu şiir kafiyesi işin aslına uymamış.”

ERTUĞRUL GÜNAY’DAN İSTANBUL SEÇİMİ HATIRLATMASI

Öte yandan Ertuğrul Günay, İsmail Saymaz’ın “AKP İstanbul’u kazansaydı bugün Ayasofya’yı tekrar cami olarak dönüştürmezdi diyorsunuz” sözlerine ise “Evet. İktidar tarafından gündeme getirilmezdi” yorumunda bulundu.

https://www.gercekgundem.com/siyaset/187835/ertugrul-gunaydan-devlet-bahceliye-ayasofyadan-hic-gecmemis