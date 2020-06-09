Abd Evanjelist Ve Evanjelik

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HASAN KAZGI

Conilerin gerçek yüzü belli, çünkü onlar bize dost değildir, ilişkileri çıkara dayalıdır.

Çünkü onlar budur. Onlar EVANJELİST.

Evanjelist kimdir, necidir, Evanjelizm inancınındaki imanını 7 şartı nedir?

EVANGELİST NEDİR?

Matta, Markos, Luka ve Yuhanna tarafından yazılmış dört kanonik incilin her birine “Evanjel” denir. Yunanca “iyi haber” ya da “genel olarak kabul edilen gerçek” anlamına gelen evangelion dan gelmektedir. Bu kelimeden türetilerek, incil yazarlarına “Dört Evanjelist” denmiştir.

Evanjelizm sözcüğü Kitab-ı Mukaddes’e dönmek veya yönelmek anlamına gelir. Evanjelist ve Evanjelik kelimeleri farklı anlamlara gelmektedir. Evanjelist sözcüğü en basit anlamıyla “Hristiyanlık bildirisini vaaz eden, yayan kişi” anlamına gelir. Evanjelik sözcüğü ise daha çok Protestan Kilisesi’nin muhafazakar kesimini nitelemek için kullanılır. Evanjelikler, ABD’yi kuran ve tutuculuğuyla bilinen Protestan mezhebi Puritenler’in devamıdır.

Evanjelizmin temelleri İngiliz George Whitefield (1715-1770), Methodizm’in kurucusu John Wesley (1703-1791) ve Amerikalı filozof ve teolog Jonathan Edwards (1703-1785) tarafından atılmıştır. Bu üç kişi Amerika’nın en büyük Protestan mezhebi olan Baptistlerin ve Metodistlerin oluşumunun temel taşlarıdırlar.

Evangelistlerin en ünlü ve tanınmış isimleri ABD başkanlarıdır. Sonuncu isim de Donald Trump. Peki neyin nesi bu evangelistlik evanjelizm nedir? Kıyamet savaşına inanan Evengalistler mesihin geleceğine inanıyorlar. Bu inanışın sapkın noktası ise kıyamet için tanrıyı zorlama planları… Matta, Markos, Luka ve Yuhanna tarafından yazılmış dört kanonik incilin her birine ”Evanjel” denir. Yunanca ”iyi haber” ya da ”genel olarak kabul edilen gerçek” anlamına gelen evangelion dan gelmektedir. Bu kelimeden türetilerek, incil yazarlarına ”Dört Evanjelist” denmiştir. Evanjelizm sözcüğü Kitab-ı Mukaddes’e dönmek veya yönelmek anlamına gelir.

Bugünkü Evanjelizm Amerika’daki Hristiyan toplumunun tutucu kanadını temsil etmektedir. John Nelson Darby’nin Muafiyetçilik akımı Kitab-ı Mukaddes ve dünya tarihini yedi çağa ve veya Tanrı’nın insanlık hakkındaki takdirini gösteren yedi bölüme ayırmaktadır. Darby’nin Tanrı, Tanrı’nın Krallığı’nı temsil eden insanlara imtiyaz vermiştir ve İsrail Kitab-ı Mukaddes’in Kıyamet zamanında önemli rol oynayacaktır öğretisi geniş kitlelerce benimsenmiştir.

Jimmy Carter, Ronald Reagan ve Baba Bush’un başkanlıkları döneminde adım adım gelişen Evanjelizm, 11 Eylül’den sonra Oğul Bush ile Küresel Emperyalizmi yönlendiren esas güç haline gelmiştir. Bu arada İlk bilinen Evangelist ABD Başkanı Jimmy Carter’dı. Beyaz Saray’da evangelistler hiç eksik olmadı. Carter’ın ardından Ronald Reagan, George W. Bush, ABD’nin evangelist başkanları oldu. Damadı yahudi olan Donald Trump da sonuncu ve en delisi.

EVANJELİZMİN TEMELLERİ

Evanjelizmin temelleri İngiliz George Whitefield (1715-1770), Methodizm’in kurucusu John Wesley (1703-1791) ve Amerikalı filozof ve teolog Jonathan Edwards (1703-1785) tarafından atılmıştır. Bu üç kişi Amerika’nın en büyük Protestan mezhebi olan Baptistlerin ve Metodistlerin oluşumunun temel taşlarıdırlar.

Kardeşliği hareketinin kurucusu John Nelson Darby’nin öncülüğünde radikal bir dini yorumu temsil etmeye başlamıştır. Bugünkü Evanjelizm Amerika’daki Hristiyan toplumunun tutucu kanadını temsil etmektedir. Darby’nin Muafiyetçilik akımı Kitab-ı Mukaddes ve dünya tarihini yedi çağa ve veya Tanrı’nın insanlık hakkındaki takdirini gösteren yedi bölüme ayırmaktadır.

Evengeliklerin imanın 7 şartı

Evanjelistlere göre, insanlığın kaderi ilahi bir senaryo ile önceden belirlenmiştir. Evanjelistlerin oluşacağına inandıkları yedi aşama şöyledir:

1- Yahudilerin Filistin’e geri dönmeleri.

2- Büyük İsrail’in kurulması.

3- Yahudiler de dahil olmak üzere tüm dünya uluslarına İncil’in “müjde” olarak vaaz edilmesi. Misyonerlik faaliyetleri bununla bağlantılıdır.

4- Yedi yıl sürecek olan felaket dönemi. Türbülasyon (bir çeşit kıyamet senaryosunun yaşanması) veya kaos olarak da adlandırılan bu dönemde Yecüc ve Mecüc orduları tarafından İsrail işgal edilecek ve ABD ile İngiltere İsrail’in yardımına geleceklerdir.

5- İsa’nın ikinci kez dünyaya gelişi.

6- Armageddon Savaşı.

7- Kıyametin kopmasıyla, İncil’e ve İsa Mesih’e iman edenlerin cennete yükseltilmeleri.

Evanjelistler dünya çapında güçlü televizyonlardan, gazete yayınlarından, internet sitelerinden, video oyunlarından, sinema sektöründen ve bilim-kurgu romanlarından yararlanarak misyonerlik yapmaktadırlar. Bunlara İnananların nüfusu dünyada ve özellikle ABD de hızla artmaktadır.

İlk bilinen Evangelist ABD Başkanı Jimmy Carter’dı. Beyaz Saray’da evangelistler hiç eksik olmadı. Carter’ın ardından Ronald Reagan, George W. Bush, ABD’nin evangelist başkanları oldu. Damadı yahudi olan Donald Trump da sonuncu ve en azılısıdır.

Evangelistler, ABD ordusunda da çok etkili bir duruma geldiler.

Hülasayı kelam; EVANJELİST VE EVANJELİK Hristiyanlık ile Yahudiliğin Hamurudur. Kendinden olmayanlara hiç acımıyor, ibadetine bile müsamaha göstermiyor ve insan yerine koymuyor. Dünya için var gücüyle çalışıyor. Ekonomik ve sosyal olarak dünyaya hükmetme emelleri vardır.

İsrail yok olacak demekle, ABD yıkılacak demekle bu iş olmuyor. Bizlerde en az imanımızın şartına onlar kadar inanıp onlar kadar gereğini yapmamız gerekiyor.

https://www.medyagazete.com/abd-evanjelist-ve-evanjelik-makale,3465.html