SERDAR ÜNSAL ”SOYKIRIM VE YÜREĞİM İREVAN’DA KALDI “KİTABINI GAZETECİ İSMAİL ARSLAN’A HEDİYE ETTİ

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Eğitimci, araştırmacı gazeteci yazar Serdar Ünsal tarafından yazılan Ermenilerin ,1919-1920 yılları arasında Iğdır ve çevresinde ve 1992 yılında Azerbaycan’ın Karabağ, Hocalı ,Şuşa şehirlerinde yaptıkları soykırımın anlatıldığı ”SOYKIRIM “ ve “Yüreğim İrevan’da kaldı “ kitaplarını Turkuvaz Medya Grubu Doğu Anadolu Bölge Sorumlusu İsmail Arslan’a,hediye etti.

Yazar Ünsal kitabıyla ilgili şu bilgiyi verdi: “ Ermenilerin yaptığı zulmü, ve soykırımlar Türk milleti tarafından hiçbir zaman unutulmadı ve unutulmayacakta. Ermenilerin 1919-1920 yılları arasında İrevan’ da ,Iğdır’da yaptıkları vahşeti ,Aras nehrini kan gölüne çevirmelerini, eşi kocadan, anneyi yavrusundan, anne ve babayı evladından ayırmalarını, o zamanki vahşeti yaşayanların dilinden dinleyeceğiz. Yine 1919-1920 yıllarında Iğdır ve çevresine soykırım uygulayan vahşi Ermenilerin torunlarının, Azerbaycan’da ,Hocalı’da,Şuşa’da Erivan’da, Karabağ’da yaptıkları katliamları olayları yaşayanların dilinden okuyacaksınız. Okurken de hem hüzünlenecek hem üzüleceksiniz. Ermenilerin gerçek yüzünü bir daha görmüş olacaksınız. Yeni yetişen genç. nesillere Ermenilerin gerçek yüzünü ,”Sözde Soykırım yalanını “anlatmalıyız. Türk Milleti, gençliği Ermenilerin yıllardan beri ne kadar “Türk düşmanı olduğunu Türk’ün yaşadığı topraklarda gözü olduğunu” bilmeli öğrenmelidir. “

İsmail Arslan’da ,” Tebrik ederim bu tarihi konuları belgeler ve yaşayan insanların dilinden anlatmanız gençlerimizi aydınlatacaktır., Ermeniler 1915-20 yılları arasında Anadolu da Azerbaycan’da 1992 yılında yine Azerbaycan’da Hocalı’da yaptıkları ortadadır… Ermeniler ,Sözde yalanlarına Avrupalıyı inandırmaya çalışıyorlar. Ermeniler Iğdır’da da katliam yapmışlardır. Türk Milleti asil bir millettir kimseye soykırım yapmamıştır. Soykırımı yapanlar yalanlara sığınan Ermenilerdir. ”dedi..

Ünsal, yaşadığımız bölgelerde büyük acılar yaşanmıştır .Bu acıyı yaşayanların dilinden Ermeniler özellikle yirminci asırda Anadolu ve Kafkaslardaki Türk nüfusa karşı birçok vahşi katliamlar yapmış, göçe zorlanmış, Türk coğrafyasında bulunan tarihi yapıtları bile ortadan kaldırarak, Rusların kendilerine armağan ettiği Revan Hanlığı topraklarını kadim Ermeni yurduymuş gibi yüzsüzce tüm dünyaya sunmuştur. Üstelik kendi yaptıkları soykırımları görmezden gelip,”Türkler bize soykırım yaptı,” iddiasıyla dünya kamuoyunu meşgul etmiş ve etmeye devam etmektedirler. Bu kitapta; Ermeni propagandalarının ne kadar gerçek dışı olduğunu göreceksiniz. Ayrıca geçtiğimiz asrın başlarında ve sonlarında hem Türkiye hem de Azerbaycan’ın muhtelif bölgelerine göç etmek zorunda kalan tanıkların tüyler ürperten hikâyelerini ilk ağızdan dinleyeceksiniz.”dedi.

Yüreğim İrevan’da kaldı kitabıyla ilgili kitabıyla ilgili bilgi veren Yazar Serdar Ünsal ,şunları söyledi:“ Gerçek yaşanmış bir hikaye, daha doğrusu baba annemin İrevan’dan Ermenilerin saldırısı sonucu kaçışlarının hikayesi, İrevan’dan Aras nehrine oradan İran’a İran’dan Türkiye’ye Iğdır’a gelip bin bir zorluklarla yaşamaya çalıştığı bir yaşam öyküsü. Babaannem İrevan’da evini,sevdiklerini , babasını bırakarak kocasıyla kızıyla İran’a kaçarken Ermeniler tarafından Aras nehrinde kocasının vurulmasını ölünceye kadar unutamadı.Çocuğunun birini Aras nehrinin kıyısında bırakmak zorunda kalan bir annenin hikayesi.. İşte Ermeni mezalimini en iyi şekilde bu romanda anlatmaya çalıştım. Kısacası okuyucu, Yüreğim İrevan’da Kaldı” romanında Vatana,İrevan’a,(Erivan’a)hasret ölenlerin hikayesini ,Ermenilerin yaptığı zulmü, Ermenilerin 1920 yılında İrevan’ da yaptıkları vahşeti Aras nehrini kan gölüne çevirmelerini, eşi kocadan, anneyi yavrusundan, anne ve babayı evladından ayırmalarını, bir Hocalı faciasının benzerini okuyacak, hüzünlenecek ,üzülecek. “

Kitabı Ünsal Kırtasiye Kurtuluş İlkokulu Karşısı IĞDIR dan temin edebilir ve serdarunsal76@gmail.com 05368870851 nolu telefondan sipariş verebilirsiniz.

https://yesiligdir.com/haber/detay/26602