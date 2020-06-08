Reddit’in Ermeni kurucusu görevinden istifa etti: Yerim siyah biriyle doldurulsun

Haber ve tartışma platformu Reddit’in kurucusu Alexis Ohanian, sosyal medya şirketinin yönetim kurulundaki görevinden istifa ettiğini duyurdu. Ohanian, yönetim kurulundaki yerini siyah birinin almasını istediğini açıkladı.

İstifa kararıyla ilgili Instagram sayfasında bir video yayınlayan Ohanian, “15 yıl önce insanların topluluk ve aidiyet duygusu bulmalarına yardımcı olmak için Reddit’i kurdum. Doğru olanı yapma zamanı çoktan gelmiş. Bunu kendim, ailem ve ülkem için yapıyorum. Siyah kızının ‘Peki, sen ne yaptın?’ sorusuna cevap verebilecek bir baba olarak bunu yapıyorum” ifadelerini kullandı.

Reddit’ten yönetim kurulundaki pozisyonunun ‘siyah bir adayla’ doldurulmasını istediğini belirten Ohanian, şirketteki hissesinden kazanacağı parayı da ırkçılığa karşı siyahlara hizmet için kullanacağını belirtti.

Hatırlanacağı üzere 2017 yılında Alexis Ohanian ünlü tenis yıldızı Serena Williams ile evlenmişti. Çiftin 2017 yılı doğumlu kız çocuğu var.

https://www.ermenihaber.am/tr/news/2020/06/08/Reddit’in-Ermeni-Ohanian-istifa/185285