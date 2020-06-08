OperaNews’ dergisinin son sayısında opera şarkıcısı Hasmik Grigoryan’ın sanatına dair bir makaleye yer verildi – Ermenistan Kamu Radyosu

OperaNews’ dergisinin son sayısında opera şarkıcısı Hasmik Grigoryan’ın sanatına dair bir makaleye yer verildi

‘OperaNews’ dergisinin son sayısında dünyaca ünlü Ermeni opera şarkıcısı Hasmik Grigoryan’ın sanatına dair bir makale yayımlandı. Bayan Grigoryan’ın fotoğrafı da derginin kapağında yer aldı.

Hasmik Grigoryan tanınmış opera şarkıcısı Gegham Grigoryan’ın ve Litvanyalı opera şarkıcısı İrena Milkyavichuyte’nin kızıdır. Geçen sene Ermenistan’ı ziyaret eden Bayan Grigoryan, babasının anısına adanan bir konser vermişti.

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Ermenistan Kamu Radyosu