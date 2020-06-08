Koronavirüse yakalanmış olan Ermenistan Başbakanı Nikol Pashinyan ve ailesi tamamen iyileşti – Ermenistan Kamu Radyosu

Koronavirüse yakalanmış olan Ermenistan Başbakanı Nikol Pashinyan ve ailesi tamamen iyileşti

Koronavirüse yakalanmış olan Ermenistan Cumhuriyeti Başbakanı Nikol Pashinyan ve ailesi tamamen iyileştiler. Ermenistan Başbakanı, Facebook sayfasında konu üzerine şu açıklamayı yaptı:

“Sevgili yurttaşlar, az önce ailemimizin testlerinin sonuçlarını aldık. Hepimizin testleri negatif çktı. Dün de negatif yanıtlar gelmişti. Bu arada bana ve aileme bulunduğunuz destek ve dilekler için çok teşekkür ederim.”

Ermenistan Kamu Radyosu