Kaliforniya Valisi Gavin Newsom’tan Ermeni Terörist Hampig Sasunyan’a Veto

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RIDVAN KARLUK

ABD’de Kaliforniya Valisi Gavin Newsom, 1982’de Los Angeles Başkonsolosu Kemal Arıkan’ı şehit eden Ermeni kökenli terörist Hampig Sasunyan’ın şartlı tahliyesine izin veren mahkeme kararını reddetmiştir. Dava sürecini takip eden Türk-Amerikan Ulusal Yönlendirme Komitesi’nin (TASC) karara ilişkin yazılı açıklamasında, “25 Mayıs 2020 günü Vali Gavin Newsom, 1982 yılında Los Angeles Başkonsolosu Kemal Arıkan’ı katleden terörist Hampig Sasunyan’ın şartlı tahliyesini reddetti” denilmiştir.

Vali Newsom’a teşekkür edilen açıklamada Güney Kaliforniya Amerikan-Türk Derneği ve diğer Türk-Amerikan derneklerinin isimleri de yer almıştır. Sasunyan’ın, 27 Aralık 2019’da yapılan duruşmasında şartlı tahliye talebi kabul edilmiş, mahkeme kararına Türk ve Amerikalı yetkililer karşı çıkmışlardı.

ABD’de yaşayan Türkler, 1982 yılında Los Angeles Başkonsolosu Kemal Arıkan’ı katleden Hampig Sasunyan’ın şartlı tahliyesi konusunda son kararı verecek olan Kaliforniya Valisi Gevin Newsom’a kararı durdurma çağrısı yapmıştı. Başkonsolos Arıkan’ı katleden terörist Sasunyan’ın 27 Aralık 2019’da görüşen duruşmada şartlı tahliye talebi kabul edilmişti.

28 Ocak 1982 tarihinde Türkiye’nin Los Angeles Başkonsolosu Kemal Arıkan’ın Ermeni Soykırımı Adalet Komandoları üyesi Hampig Sasunyan ve Krikor Saliba tarafından uğradığı suikast sonucu öldürülmüştü. Saldırı yerel saatte 21:30’da meydana gelmiş, Kemal Arıkan, evinden çıkıp konsolosluğa gitmekteyken kırmızı ışıkta durduğu sırada silahlı iki kişinin saldırısına uğramıştı.

Saldırganlardan biri şoför mahalline diğeri ise yan koltuğa ateş etmiş, Arıkan, saldırıda ağır yaralandıktan kısa süre sonra olay yerinde hayatını kaybetmişti. Cinayeti ASALA üstlenmişti. Kemal Arıkan’ın daha önce kimliği belirsiz kişilerce tehdit edilmesi sebebiyle ailesini Avusturya’ya göndermesinden dolayı saldırıda ailesinden kimse zarar görmemişti.

Vali Gavin Newsom 25 Mayıs 2020 tarihinde “Kayıttaki kanıtları inceledikten ve değerlendirdikten sonra, Bay Sassounian’ın güvenli bir şekilde serbest bırakılmadan önce ek iş yapması gerektiğine inanıyorum. Buna göre, serbest bırakılırsa toplum için hala mantıksız bir tehlike oluşturduğunu ve Kurul’un Bay Sassounian’ı şartlı tahliye etme kararını tersine çevirdiğimi görüyorum” demiştir.

Sasunyan’ın, 27 Aralık 2019’da görülen duruşmada şartlı tahliye talebinin kabul edilmesini Dışişleri Bakanlığı şöyle kınamıştı: “Kaliforniya Valisi’nin onayına tabi ve temyize açık bulunan bu kararı kuvvetle kınıyor ve reddediyoruz. Görevi başında şehit edilen diplomatımızın katilinin salıverilmesinin önünü açan bu karar, evrensel hukuk ilkeleri ve adalet anlayışına aykırılık teşkil ettiği gibi terörizmle mücadelede iş birliği ruhuyla da bağdaşmamaktadır.”

Sasunyan’ın, Türk düşmanlığıyla beslenen çarpık bir ideolojiye dayanarak, planlı ve kasıtlı olarak işlediği ve mahkumiyeti müddetince pişmanlık emaresi sergilemediği bu eyleminin basit bir cinayet değil, bir nefret suçu ve terörist eylem olduğu vurgulanmış, Türkiye’nin, Ermeni terör örgütlerinin saldırılarında 31’i diplomat 58 vatandaşını şehit verdiği belirtilmişti:

“Türkiye, nefret suçlarının yeniden tırmanışa geçtiği ve uluslararası dayanışmaya en çok ihtiyaç duyulan günümüzde son derece tehlikeli bir emsal teşkil edecek olan bu vahim kararın uygulanmaması için tüm itiraz yollarını kullanacaktır. Bu çerçevede en önemli sorumluluk, benzer kayıplar yaşamış olan ABD makamlarındadır. Bu vesileyle, şehit diplomatımız Kemal Arıkan ve terör kurbanı tüm şehitlerimizi bir kez daha saygı ve rahmetle anıyoruz.”(https://www.turkishnews.com/tr/content/2020/05/27/kaliforniya-valisi-ermeni-teroristin-tahliyesini-reddetti/)

http://www.sakaryagazetesi.com.tr/makale/kaliforniya-valisi-gavin-newsomtan-ermeni-terorist-hampig-sasunyana-veto-8391/