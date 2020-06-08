İlber Ortaylı’dan Ayasofya yorumu: Çocuk oyuncağı değildir, politika aracı yapılmasını doğru bulmuyorum

Prof. Dr. İlber Ortaylı, Ayasofya’nın ibadete açılması tartışmalarıyla ilgili olarak “Çocuk oyuncağı değildir, politika aracı yapılmamalıdır, tehlikelidir. Bunu karşılayacak gücünüzün olması gerekir” dedi.

Prof. Dr. İlber Ortaylı, Ayasofya‘nın ibadete açılması tartışmalarıyla ilgili olarak Habertürk TV canlı yayınında değerlendirmelerde bulundu.

“1934 yılında müzeye çevrilişinde şüphesiz ki beynelmilel tartışmaların etkisi vardır. Bu tartışma bugün de sürüyor. Bazı kendini bilmez Hristiyan çevreler, burayı kilise olarak kullanmak, burada ayin yapmak istiyorlar. Buna ancak gülünür. Böyle kimselere alsa yüz verilemez” diyen Ortaylı, şöyle devam etti:

“Burası 1934 yılında Cumhuriyet hükümeti kararıyla müzeye çevrilmiştir. Burada birtakım gösterilere, törenlere gerek yoktur. Kaldı ki caminin bir bölümünde de namaz vakitlerinde ezan okunuyor, cuma namazı da kılınıyor.

Çocuk oyuncağı değildir, politika aracı yapılmasını doğru bulmuyorum. Tehlikelidir Bunu karşılayacak gücünüzün olması gerekir. Bu varsa böyle lüzumlu lüzumsuz kullanılmaz. Müzeciler ve tarihçiler buna dikkat etmeli. Cumhuriyet yönetiminin 1934 yılındaki kararına itaat etmeliyiz. Efendim bunun örneği dünyada var mı? Yok. Biz İspanyol değiliz, biz dünya devletiyiz. Bizde başkalarına karşı bir saygı olmuştur.

‘Tarihte bizim olan camiler şimdi başka devletlerin elindedir, bunu da lütfen hesaba katalım’

Kendimizi Batı Avrupa’daki bağnaz kitlelerle bir ayarda tutarak yapamayız. Cumhuriyet hükümetinin 1934’teki kararına itaat etmek zorundayız. Durumlar değişir, başka çirkin durumlar meydana gelirse o zaman düşünürüz. Burada bazı hareketleri yaptığımız takdirde, bugün bütün dünyada, metropollerde Müslüman cemaatler yaşıyor. Camileryapılıyor. Tarihte bizim olan camiler şimdi başka devletlerin elindedir. Bunu da lütfen hesaba alalım.

Cumhurbaşkanımız bir ara, bu mesele sorulduğu zaman, 1 yıl önce benim dediğim bu mazereti ileri sürdü. Yani dünyanın her yerinde Müslümanlar var, bir sürü yerde kendi camilerimiz var. Kırım‘da var mesela. İspanya‘da kavga olacak bir konu var. Hindistan’da mesela birtakım büyük eserler var. Bunu hesaba katarak cevap verdi kendisi. O konuda da düşünmemiz lazım. Durumlar değişirse efendi biziz zaten.”