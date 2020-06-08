‘İklim Hrant öldürülmeden öncekiyle çok benzer’

DUVAR – Hrant Dink Vakfı’na, Rakel Dink’e ve vakfın avukatı Fethiye Çetin’e yönelik tehdit mesajları gönderen iki kişi yakalandı. Avukat Fethiye Çetin, Özlem Akarsu Çelik ile Gündem programının sorularını yanıtlayarak yaşananları değerlendirdi. Olayın münferit bir hadise olmadığını söyleyen Çetin, “İçinde yaşadığımız ortam Hrant Dink cinayetinin öncesiyle çok benzerlik gösteriyor. Hrant Dink öldürülmeden önce de benzer tehditler geliyordu Hrant’a ve o dönem de toplum kutuplaştırılmıştı ve birbirine düşmanlaştırılmıştı… Gelen mesajlarda kullanılan dil, üslup sloganlar ve mahlaslar yine Hrant öldürülmeden önceki dönemde kullanılanlarla aynı” dedi.

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