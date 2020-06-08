Gürcistan’da Ermeni kilisesi ve mezarları bilinmeyen kişiler tarafından hasar gördü

Kimliği belirsiz kişiler, Gürcistan’da Ermenilerin yoğun olarak yaşadığı Samtse-Cavaheti bölgesinin Goman köyünde bulunan Ermeni kilisesine ve tapınağın avlusundaki mezarlara ağır ekipmanlarla zarar verdi.

Gürcistan Kültürel Mirası Koruma Ulusal Ajansı’na atıfta bulunan Sputnik Gruzia’nın verdiği bilgiye göre, çit ve eşik de hasar gördü.

Ajansı’nın aktardığı açıklamada şu ifadelere yer veriliyor: ”Mezarlar zarar görmüş durumda ve her yere insan kemikleri dağılmış.”

Şu anda Gürcistan Kültürel Mirası Koruma Ulusal Ajansı’nin çalışanları, hasarın derecesini belirliyor, polis ise suçluları arıyor. Ermeni kültürel miras anıtına zarar vermesi üzerine bir ceza davası açıdi ve soruşturma başlatıldı.

Gürcistan Kültürel Mirası Koruma Ulusal Ajansı’nın yayınladığı haberi yorumlayan Ermeni Kilisesi’nin Cavaheti Diakosluğu’nun ruhani lideri, Goman koyundeki Ermeni kilisesine ve mazarlarına hiçbir zarar verilmediğine vurgu yaptı.

https://www.ermenihaber.am/tr/news/2020/06/08/Ermeni-kilisesi-Gürcistan1/185219