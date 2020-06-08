Gürcistan Ermenileri Ermenistan’a destek vermek için bağış kampanyası başlattı

Gürcistan Ermenileri Covid-19 yeni tip koronavirüs salgınına karşı mücadelede Ermenistan’ı destek vermek için kampanya başlattılar.

Aliq.ge haber ajansının aktardığı bilgilere göre ‘Bir cerrahi maske, bir hayat’ sloganıyla gerçekleştirilen bağış kampanya sırasında koronavirüs hastalığını önlemeye yönelik malzemeler satın alıp Ermenistan’a ekonomik durumu kötü olan ailelere gönderilecek.

Bu kampanyayı organize edenler GE03BG0000000345892183 banka hesap numarasına (Teslim alan kişi Arshak Badalyan) bağış yapmaya çağırıyorlar.

Koronavirüs salgınına karşı mücadele kapsamında bu Gürcistan’dan gelen ilk destek değil. Daha önce Gürcistan Ermenileri 10 adet solunum cihazı göndermişti.

https://www.ermenihaber.am/tr/news/2020/06/08/Gürcistan-Ermenileri-koronavirüs/185249