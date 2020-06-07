Çelik’ten Kıbrıs’ta camiye Bizans bayrağı asılmasına tepki: Rum yönetimi İslam düşmanlığına son vermeli

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|Kıbrıs Limasol’da bulunan Köprülü Camisi’nin avlusuna molotof kokteyli atılıp, duvarlarına İslam ve göçmen karşıtı yazıların yazılmasının ardından, bu kez de Larnaka’da bulunan Tuzlu Camisi’nin duvarına Bizans bayrağı asıldı.
Olay, Larnaka’da Hamit Bey Sokağı’nda meydana geldi. Bölgedeki Tuzla Camisi olarak bilinen camiye kimliği bilinmeyen şahıs veya şahıslar tarafından Bizans bayrağı asıldı.
DHA’ya kısa bir açıklama yapan Din İşleri Başkanı Talip Atalat, yapılanın bir provakasyon olduğunu belirterek, olayı kınadı. Atalay, suçluların derhal bulunması çağrısı yaptı. Rum Kilisesi yetkililerinin ise Tuzla Camisi’nde inceleme yapmaya gittiği öğrenildi.
Çelik’ten açıklama
Öte yandan AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik sosyal medya hesabından camiye Bizans bayrağının asılmasına tepki gösterdi. Çelik açıklamasında, “Güney Kıbrıs’taki Tuzla köyünde bulunan camiye Bizans bayrağı asılmasını şiddetle kınıyoruz” dedi.
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