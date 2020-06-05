Van’daki Saint Marinos Ermeni Manastırı defneciler tarafından tahrip ediliyor

Van’ın Gürpınar ilçesinin Akboyu Mahallesi’ndeki Bakireler Manastırı olarak da bilinen tarihi Saint Marinos Ermeni Manastırı, defineciler hedefinde. Bazen doğa olaylarına yenik düşen bu yapı, zaman zaman da defineciler tarafından tahrip ediliyor.

Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Sanat Tarihi Bölümü Dr. Öğretim Üyesi Mehmet Top, ilçeye 7, mahalleye ise 3 kilometre mesafede bulunan manastırın Ermeniler tarafından yapıldığını ifade etti. Manastırın 1648 yılında meydana gelen Van depreminde zarar gördüğünü belirten Mehmet Top, “Manastır, tarih boyunca bakireler manastırı olarak adlandırılmaktadır. İçerisinde bir kilise ve diğer manastır yapılarından oluşan bir yapılar topluluğu. Saint Marinos manastırı, bu bölgede Hristiyan dini mimarisinin yapı türüdür. Daha çok inziva amaçlı ve Hristiyanların teorik olarak dini eğitimlerini sürdürdükleri, talebelerini yetiştirdikleri bir yer. Tabi erkek, kadın ayrı ayrı manastırda yetiştiriliyor. 20’nci yüzyıl başlarına kadar faaliyette olan manastırda en son 200-300 rahibenin burada kaldığı biliniyor” ifadelerini kullandı.

Ermeni Soykrıımı’ndan sonra kendi kaderine terk edilmiş olan bu manastır, günümüzde definecilerin yoğun bir biçimde tahrip ettiği bir yer olarak dikkat çekiyor. Kilisenin içinde birçok tahribatı ve yıkıntıyı açık ve net bir şekilde görülebiliyor. Kilise bölümünün bulunduğu kısım, kubbeyle örtülmüş. Kubbe dıştan taşlardan yapıldığını görüyoruz. Ama bu taşlar daha çok balçık dediğimiz çamur harcıyla oluşturulmuş. Yani yapıda kesinlikle kireç ve benzeri malzeme kullanılmamış. 1648’de meydana gelen depremden sonra kilise büyük bir tahribat görmüş.

Mehmet Top, “Van’ın birçok yerinde bu tür Hristiyan dini mimarisine ait manastır yapılarıyla karşılaşıyoruz. Bu manastır, bakireler manastırı olarak adlandırılıyor. Etrafında yerleşim yerinin olmaması, iki vadi arasında ovaya bakan eğitimli arazide kurulan bu manastır, kilise ve rahibelerin kalmış olduğu barınma odalarından oluşuyor” dedi.

ERMENİ HABER AJANSI