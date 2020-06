Meryem Ana’ya ödül üstüne ödül geliyor!

Kıvanç TERZİOĞLU

MERYEM ANA’YA ÖDÜL ÜSTÜNE ÖDÜL GELİYOR!

Hatırlayanlar vardır, daha önce de yapmıştım Meryem Ana’nın haberini. Hatırlamayanlar için, Meryem Ana; Mardin’in bir köyündeki son hristiyanın cenazesinin nasıl gömüleceğinin tartışıldığı Mustafa Gürbüz imzalı kısa film. Diller, halklar, dinler arası hoşgörü ve kardeşliği ele alıyordu başka bir açıda.. Taklidin tehlikesini eleştirirken, sevginin birleştirici gücüne de sarılıyordu karakterler. Kendi dinlerinden olmamasına rağmen önemliydi Meryem Ana’nın hangi yöne, hangi mezarlığa gömüleceği. Günaha girmesini istemiyorlardı komşularının. Medeniyetlerin beşiği, doğduğu yer olan Mezopotamya’nın adete perdeye yansımasıydı film. Ayna görevi görüyordu, kurmaca olmasına rağmen kurulmuş hiç bir mizanseni yoktu. Her şey gerçeğin yansıması gibiydi. Çektiği farklı kliplerle dikkat çeken genç ve başarılı yönetmen Mustafa Gürbüz’ün yalın ve dikkat çekici bir çalışmasıydı. Kendi deyimiyle ‘karakomedi denemesi’ydi belki ama bana sorarsanız deneme değil, ustalık eseriydi. Hikaye karaydı, komedisi ise karakterlerin içten enerjilerindeydi. Filmin sorduğu soruların hepsi hayatın tam içinden, hepimizin kendinden bir şeyler bulduğu ‘insan olmak’ başlığından yola çıkıyordu. Belki bir Mardin köyünde geçiyordu ama anlatısı evrenseldi. Ve globalde karşılık buldu. Şimdilerde festival yolculuğuna tüm hızıyla devam eden film ödül üstüne ödül alıyor.

Realtime International Film Festival 2020- En İyi Hikaye Ödülü

Kiarostami Film Festival 2020- En İyi Kısa Film Ödülü

12.Rofife Rotary Kısa Film Festivali- Kurmaca Dalı İkincilik Ödülü

Under The Stars International Film Festival- En İyi Fikir Dalında Finalist / İtalya

Under The Stars International Film Festival- En İyi Komedi Dalında Finalist / İtalya

Berlin Lift Of Film Festival- Official Sellection / Almanya

Lisbon Film Rendezvous- En İyi Kısa Film Dalında Yarı Finalist / Portekiz

UFA Youth Short Film Festival- En İyi Kısa Film Dalında Finalist / Rusya

KINOFESTIVAL- En İyi Kısa Film Dalında Finalist / Rusya

People Of Color International Film Festival – Official Selection / USA

BAŞARILI KADINLARI HER ZAMAN TAKDİR EDİP ALKIŞLAMAK LAZIM

Burada arkadaşlıklarını girişimcilik ile devam ettirmeyi isteyen, hayal etmenin ve başarmanın yaşamın vazgeçilmezi olduğunu düşünen kişiler bu bayanlar. Moda, şık ve trend olan parçaların ötesinde çabasız ama kendi stillerini katabildikleri en önemlisi de zamansız parçalar kombinlemek. İçinde bulunduğumuz zaman herşeyden önce tüketim odaklı, sürekli değişkenlik gösteren, bugün varolanın yarın olamadığı hız odaklı bir zaman. Amaçları insanlar için seçecekleri ürünlerin zamanın gerisinde kalmadan ama Trendy dediğimiz olguya çok da takılmadan eskiyle yeniyi kolaylıkla bir araya getirebileceğiniz, kimi zaman casual şık kimi zaman klasik kimi zaman da o an ki mood’umuzu ortaya çıkarabilecek parçalar ortaya çıkarabilmek. İşte Ankarada’da genç 2 bayanın açtığı yer, All Colors Bootique’e başarılar diliyorum.

SADECE BEBEKLERE AİT OLAN SPA ANKARADA İLK OLMA ÖZELLİĞİNİ GÖSTERİYOR.

Türkiye’nin bir çok şehrinde hizmet veren Bluuh Baby Spa’da gelişim, öğrenme ve eğlence bir arada!

Burada 1-10 ay arası tüm bebeklerin yararlanabildiği, floating (yüzme) ve bebek masajı uygulamaları yapılıyor. Seans sonrası bebekler onlara özel hamaklarda uyurken ailelerde onlara özel ikramlık büfelerinden faydalanabiliyorlar. Aynı zamanda annelerde kahve keyfi eşliğinde peeling ile el masajı yaptırabiliyor. Bluuh Baby Spa, uygulanan masajın bebeğin sağlıklı büyümesi, gelişmesi, kas-iskelet sisteminin gelişmesi ve bağırsaklarında biriken gazın cıkarılması gibi pek çok fizyolojik etkisi olup cevresi ile iletişimini güçlendirmesini sağlıyor. Bebek masajının destekçisi floating (suda dans) ise bebeklere bir çok beceriyi erken yasta kazandırır, kas gelişimini, denge ve koordinasyonunu destekler. Sinir sistemini rahatlatır. Psikolojik ve sosyal gelişimini, bağımsızlığını ve özgüvenini destekler.

