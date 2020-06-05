Gazeteci Lezgin Akdeniz hakkında soruşturma açıldı

Gazeteci Lezgin Akdeniz hakkında Diyarbakır’da “Ayrımcılık virüs dinlemedi: Camiler dezenfekte edildi, cemevi ve kiliseler edilmedi” başlıklı haberi nedeniyle soruşturma açıldı.

DUVAR – Gazeteci Lezgin Akdeniz’in Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi’ne atanan kayyımın Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi Başkanlığı ekiplerince korona virüsüne karşı 14 Mart’ta inanç mekanlarında yaptığı dezenfekte çalışmalarında kente bulunan kilise ve cemevini dezenfekte etmemesine dair yazdığı haberine ilişkin Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığı Basın ve Bilişim Suçları Bürosunca soruşturma başlatıldı. Akdeniz’in cemevi ve kilisenin dezenfekte edilmemesini konu alan, “Ayrımcılık virüs dinlemedi: Camiler dezenfekte edildi, cemevi ve kiliseler edilmedi” başlığıyla yayınlanan haberinin üzerine gelen tepkilerin ardından 2 saat sonra kilise ve cemevinde dezenfekte işlemi yapılmıştı. Yapılan dezenfekte işlemlerinin ardından belediye ve valilik tarafından çekilen fotoğraflarla, olay yalanlanmak istenmişti.

‘TAMAMEN GAZETECİLİK FAALİYETİDİR’

Akdeniz hakkında 3 ay sonra haber nedeniyle soruşturma başlatıldı. Diyarbakır Emniyet Müdürlüğü Güvenlik Şube’si tarafından ifadeye çağrılan Akdeniz’e “yapılan haberle alakalı bir delilinin olup olmadığı, haberde Süryani Kadim Meryem Ana Kilisesi papazı olarak tanıttığı Yusuf Akbulut’un kilisedeki resmi görevinin ne olduğu” sorularının sorulduğu öğrenildi. Emniyet ifadesinde haberin kendisine ait olduğunu ifade eden Akdeniz, şunları söyledi: “Yusuf Akbulut bildiğim kadarıyla Süryani Kadim Meryem Ana Kilisesi Papazı olarak görev yapıyor. Yakın zamanda kutlanan Yaldo Bayramı ayinini de kendisi yönetmiştir. Bu durum basına da yansımıştır. Kilisenin dezenfekte edilmediği bilgisini teyit etmek için aradığım Akbulut, dezenfekte işleminin yapılmadığını, Ulu Cami’de ile birlikte en çok ziyaret edilen kilisenin dezenfekte edilmemesinden kaygılı olduğunu ve kilise de olduğunu söyledi. Durumun boyutunu anlamak için Pir Sultan Abdal Derneği Diyarbakır Şube Başkanı Cafer Koluman’ı da arayarak cemevi dezenfekte edilmediğini kendisinden öğrendim. Bunun üzerine söz konusu haberi ajansa geçtikten yaklaşık 2 saat sonra kilise ve cemevine gidilip dezenfekte işlemi yapılmış. Akşam saatlerinde de buna ilişkin belediye ve valiliğin açıklaması yayınlanmıştır. Açıklamadan sonra haberde isimleri geçen kişileri arayarak dezenfekte işlemlerinin yapılıp yapılmadığını sordum. Haber yayıldıktan sonra dezenfekte işlemlerinin yapıldığını doğruladılar. Amacım tamamen gazetecilik faaliyeti olup herhangi bir şekilde suç işleme kastım yoktur.”

İfade işlemleri tamamlanan Akdeniz, emniyetten ayrıldı. (MA)

https://www.gazeteduvar.com.tr/gundem/2020/06/05/gazeteci-lezgin-akdeniz-hakkinda-sorusturma-acildi/