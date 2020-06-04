Provokasyonlar neden var?

Markar Esayan

Arka arkaya gelişen/yaşanan olaylar tecrübeli vatandaşlar olarak çoğumuzu kaygılandırdı. Kuzguncuk Ermeni Kilisesi’nin haçını sökmüşlerdi. Hrant Dink Vakfı’na ölüm mesajı gönderilmişti. Ondan önce Bakırköy Ermeni Kilisesi kapısı yakılmak istenmişti. Emniyet hepsinin de müsebbiplerini kısa sürede yakaladı. Failler şu anda araştırılıyor.

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Hemen aynı günlerde Barış Çakan isimli genç, girdiği bir tartışmada bıçaklanarak öldürüldü. Ailesinin de anlattığına göre, konu “ezan tartışması”na dayanıyordu. Ama HDP ve CHP’liler başta olmak üzere ve tabii ki onları destekleyen yandaş medya konuyu Barış’ın “Kürtçe müzik dinlediği” için öldürüldüğü noktasına taşımaya çalıştı.

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Başta HDP olmak üzere yayın yapanlar konu aydınlanmasına rağmen mesajlarını silmediler, herhangi bir özür/telafi girişiminde de bulunmadılar. Üstelik HDP 6-7 Ekim Olayları’ndan ötürü eşbaşkan boyutunda yargılanmaktadır. HDP’nin çağrısı üzerine o tarihlerde elliyi aşkın insanımız hayatını kaybetti. HDP sabıkalı olduğu bir konuda hiç ders almadığını gösterdi.

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Böyle bir kötülüğü insanın aklı almıyor. Diyelim ki Barış Kürtçe okuduğu için, yani ırkçı nedenle öldürülmüş olsun. Böyle bir durumda dahi, siyasi partiler, medya ve sivil toplum konuya itina ile yaklaşmak zorunda değil mi? Yangına körükle gitmenin ne faydası olur? Masum insanlar ve çevre zarar görmez mi, ülke kargaşaya teslim olmaz mı?

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2006 ve sonrasında aynı numarayı çevirdiler. Rahip Santoro, Danıştay, Hrant Dink ve Malatya Zirve cinayetleri yaşandı. Patrik, Patrikhane, Agos ve kiliseler ölüm tehditleri alıyordu. Bu sayede bir iklimlendirme yaptılar. Ergenekon gibi süreçler için gerekli toplumsal meşruiyeti oluşturdular.

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Eğer ülkeleri dizayn etmek için masum insanların canını hiçe sayan bir irade varsa, şüphesiz tövbe etmeyecek, bildiği işi yapmaya devam edecektir. Bu noktada (ister organik, ister provokasyon ihtiva eden bir suç olsun)devletin, yani kolluk güçleri ve yargının hızlı bir şekilde görevini yapmaları gerekir. Devletin bu noktada tavrı çok önemlidir.

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O nedenle provakatörlerin gerçek amaçları devleti yönetemez hale getirmektir. Bu şekilde, yapılan provokasyonları önleyecek, etkisiz hale getirecek bir otorite kalmayacak, kaos ortamında hesap edilen hedeflere ulaşılacaktır. Osmanlı Şark Sorunu’nu yönetemediği için dağıldı. Rakip ülkeler için çok önemli bir kozdur Şark Sorunu…

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Son olumsuz örneklerde devletin ne kadar ilgili ve hızlı olduğunu bir kez daha gözlemledik. Cumhurbaşkanımıza ve İçişleri Bakanımıza teşekkür ediyoruz. Devlette zaaf, adalette eksiklik olmadığı müddetçe kimse ülkemize zarar veremez.

https://www.aksam.com.tr/yazarlar/markar-esayan/provokasyonlar-neden-var/haber-1080710