PATRİKLİK MAKAMI’NIN SORUMLULUKLARI HAKKINDA BİLGİLENDİRME

Cemaatimiz tarafından bilindiği üzere, Patriklik Makamı kurulduğu ilk günden beri tüm ruhani ve diğer alanlarda cemaatin merkezi ve en üst yetki mercii olmuştur. Cumhuriyet öncesi teokratik yönetim döneminde Patriklik Makamı kendine has statüsü ile Cemaat yaşamına önderlik etmiştir.

Cumhuriyet dönemindeki laik yönetim prensiplerine paralel olarak Patriklik Makamı genel anlamda ruhani en üst merci olmasının yanında cemaatin sivil yönetimleri üzerindeki manevi yetkisini de korumuştur.

Patriklik Makamı’nın manevi yetkisine gösterilen saygı ve onur cemaatimizin Hristiyan ve geleneksel değerlerine karşı hassasiyet taşıyan bireyleri ve onlar tarafından seçimle işbaşına getirilmiş yönetim kadrolarınca ifade edilir.

Bu durumda, Patriklik Makamı ruhani alanı dışında kalan sorunların çözümünde manevi yetkisini kullanarak pederane tavsiyelerde bulunur, diyalog platformları oluşturur ve bu yolla Patriklik Makamı’nın iradesini ifade ederek elinden geleni gerçekleştirir.

Laik prensipler çerçevesinde oluşmuş yönetim kadroları herhangi bir yönetimsel sorunun çözümünde sadece hukuki esaslara dayanarak, kendilerini seçmiş olan ve genel anlamda cemaate ait kurumların düzgün işleyişine yönelik irade ve tavsiyelerini görmezden gelerek Patriklik Makamı’nın ruhani ve manevi otoritesini hiçe saymaları durumunda Patriklik Makamı duruşunu ve düzenlemelerini salt Makam’ın ruhani otoritesi doğrultusunda gerçekleştirir.

Kamuoyuna duyururuz.

Patriklik Sekreteryası

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