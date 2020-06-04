New York’taki kilise alev, alev yandı…

George Floyd’un polis tarafından öldürülmesinin ardından protestolarla sarsılan ABD’den son dakika haberleri gelmeye devam ediyor. New York’ta bulunan Meryem Ana Kilisesi çıkan yangında büyük hasar gördü.

Günlerdir protestolar ve yağmalama olayları ile dünyanın gündeminde olan ABD’nin New York eyaletinde kırımızı alarm verildi.

Long Island’da bulunan Meryem Ana Kilisesi’nde yangın çıktı. Hızla tüm binayı saran alevler kilise binasını küle çevirdi.

Yangının çıkış nedenine ilişkin henüz resmi bir açıklama yapılmadı. İtfaiye ekiplerinin kundaklama ihtimali üzerinde durduğu öğrenildi.

https://www.superhaber.tv/new-yorktaki-kilise-alev-alev-yandi-video-280156