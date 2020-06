“Kuş Yuvası” çocukları yararına etkinlik

Juliet İnan

SOAR (Society for Orphaned Armenian Relief) New Jersey şubesi, Lübnan’daki Kuş Yuvası (Trchnots Pouyn) Ermeni Yetimhanesi yararına bir internet etkinliği düzenliyor. Etkinliğe dünyanın her yerinden katılmak mümkün.

Altı aylık ile onyedi yaş arası çocuklara yuva olan Yetimhane, bilhassa pandemi sonrası koşullarda yiyecek, tıbbi gereksinimler, elektrik, su ve dezenfektan gibi günlük zaruri ihtiyaçları karşılamakta zorlanıyor.

SOAR-New Jersey, yetimhaneye destek vermek amacıyla bir seminer düzenliyor. İnternet üzerinden canlı yapılacak olan seminere, dünyanın her yerinden katılmak mümkün olacak. 6 Haziran 2020 Cumartesi, NJ saati ile 13:00’te (TSİ 20:00) “COVID-19 ve Ötesi’’ başlığı ile düzenlenecek seminere, Dr. Ohan Karatoprak konuşmacı olarak yer alacak. New Jersey’in virüs ile mücadelede merkez üssü olan Holy Name Hastanesi – Aile Hekimliği Bölüm Direktörü olan Dr. Karatoprak, canlı yayında COVID-19 virüsü ile ilgili bilgi verecek ve soruları yanıtlayacak.

Seminere, minimum 10 dolar ödeme yaparak katılmak mümkün. Yapılacak bağışlarla 4,000 dolar’lık hedefe ulaşmaya çalışılacak. Kuruluş “Gelin hep beraber Trchnots Pouyn yetimhanesine destek olalım” sloganı ile bu etkinliğe çağrıda bulunuyor.

SOAR (Society for Orphaned Armenian Relief- Ermeni Yetimlere Destek Derneği) kar amacı gütmeyen bir kuruluş. Etkinliğe katılış biletleri, SOAR- New Jersey Facebook ve Instagram hesaplarından, newjersey@soar-us.org ve www.soar-us.org sitesinden temin edilebilir.

http://www.agos.com.tr/tr/yazi/24128/kus-yuvasi-cocuklari-yararina-etkinlik