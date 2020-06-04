Karabağ hakkında film Cannes Film Festivalinde yer alacak

Uluslararası 73. Cannes Film Festivali programında Fransa’da tanınmış Ermeni film yönetmeni Nora Martirosyan’ın Karabağ konulu “Rüzgar çat kapı gelse” filmi yer aldı. Film ‘The First Features’ kategorisinde sunulacak.

Covid-19 yeni tip koronavirüs pandemisinden dolayı festival iptal edilmesine rağmen organizatörler filmlerin resmi seçim yarışmasının sonuçlarını ilan etmeye karar verdi.

Artsakh konulu bu film Ermenistan, Belçika ve Fransa ortak yapımıdır.

Bu Nora Martirosyan’ın Karabağ ile ilgili ilk uzun metrajlı filmidir.

Fransa’da bilinen Ermeni film yönetmeni Bordeaux Sanat Akademisinde öğretim görevlisidir.

https://www.ermenihaber.am/tr/news/2020/06/04/Karabağ-film-Cannes-Film-Festivali/185076